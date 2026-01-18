Camer.be
CAMEROUN :: L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses :: CAMEROON

Lors d'un live sur MMI, Issa Tchiroma Bakary a levé un coin du voile sur son parcours d'exilé. Un récit qui mêle fuite, protection de haut vol et ambitions politiques pour le Cameroun. Son témoignage dessine les contours d'une vie en suspens, entre reconnaissance et restrictions.

Son périple fut périlleux. Après avoir fui le Cameroun, il a trouvé un premier refuge au Nigeria. Mais la menace d'une restitution vers son pays d'origine a plané. Il a échappé de justesse à ce scénario, forcé de reprendre la route. Cette fois-ci, la destination fut la Gambie.

C'est dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qu'il a finalement trouvé un havre. Il a exprimé une profonde gratitude envers le président gambien, Adama Barrow, pour lui avoir accordé l'asile à un moment critique. Cet accueil ne fut pas symbolique. Bakary bénéficie d'un traitement protocolaire remarquable, comparable à celui d'un chef d'État en visite, avec une escorte d'une dizaine de gardes du corps.

Pourtant, cet asile comporte des limites bien comprises. L'homme politique a reconnu qu'il ne pouvait pas s'exprimer de manière "révolutionnaire" sur le sol gambien, par respect pour les considérations diplomatiques et la souveraineté de son pays hôte. Sa liberté de parole est tempérée par les réalités géopolitiques.

Depuis cette retraite forcée mais sécurisée, Issa Tchiroma Bakary lance un message à la diaspora camerounaise. Il leur promet que s'il arrive un jour au pouvoir, son premier acte sera de garantir un retour sûr et digne pour tous les exilés. Une promesse qui résonne comme un appel à l'espoir, mais aussi comme un aveu des fractures profondes qui poussent tant de Camerounais à l'étranger.

Cette situation pose une question fondamentale : un exil, même confortable et protégé, peut-il vraiment être la base d'un projet politique crédible pour réconcilier une nation ?

