Un vibrant hommage à Ange Ebogo Émerant : la diaspora culturelle célèbre une légende de la musique
Quelques semaines après la disparition de l’inoubliable Ange Ebogo Émerant, la douleur laisse place à la célébration. Le vendredi 14 novembre 2025, au restaurant Le Refuge, la diaspora culturelle camerounaise, des journalistes, des artistes et de nombreux passionnés de musique se réuniront pour rendre un hommage exceptionnel à celui qui aura marqué à jamais le patrimoine musical du Cameroun et de l’Afrique francophone.
 
Sous la supervision du Gouverneur Bwes, cette soirée d’hommage s’annonce comme un moment historique, un rendez-vous d’émotion, de reconnaissance et de musique 100 % live, avec la participation de Tebate Bass, Guy Metang, Christian Nnomo, Les Éditions Sopieprod Paris, et Les Éditions Nkul Nnam.
Le groupe des Castors de Paris apporte également son soutien à cet événement, symbole de l’unité et de la solidarité au sein de la communauté artistique camerounaise à l’étranger. Plus d’une vingtaine d’artistes se succéderont sur scène pour interpréter, revisiter et magnifier les plus beaux titres du répertoire d’Ange Ebogo Émerant, dans une ambiance mêlant émotion, ferveur et fierté.
 
Ange Ebogo Émerant n’était pas qu’un artiste : il était un poète de la mélodie, un ambassadeur de la culture camerounaise, un fils du peuple dont les chansons ont traversé les générations. Son départ laisse un vide immense, mais son héritage continue d’inspirer. Cette soirée au Refuge se veut donc non pas un adieu, mais un « au revoir » vibrant, un chant d’amour collectif pour honorer un homme dont la voix restera gravée dans la mémoire de tout un peuple.

Un vibrant hommage à Ange Ebogo Émerant : la diaspora culturelle célèbre une légende de la musique

