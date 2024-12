CAMEROUN :: Controverse au concours de la Fonction Publique : Les candidats anglophones dénoncent une exclusion :: CAMEROON

Une nouvelle polémique éclate au sein de la fonction publique camerounaise, alors que la communauté anglophone dénonce ce qu'elle considère comme un cas flagrant de marginalisation dans un récent concours professionnel. Le processus de recrutement informatique, lancé en novembre 2024 par le Ministère de la Fonction Publique, fait l'objet de vives contestations suite à la publication des résultats définitifs.

Au cœur de cette controverse, des chiffres qui interpellent : sur les 22 candidats déclarés admissibles lors des résultats préliminaires du 4 décembre 2024, trois candidats anglophones avaient franchi cette première étape. Cependant, la publication des résultats définitifs le 16 décembre 2024 révèle une situation préoccupante : aucun des dix candidats finalement retenus n'est issu de la communauté anglophone.

Cette situation soulève des questions cruciales sur l'équité dans les processus de recrutement administratif au Cameroun. Le ministre Joseph Le, qui a supervisé ce concours visant à renforcer les effectifs dans les corps des fonctionnaires de l'informatique et de la téléinformatique, se trouve désormais face à des accusations de discrimination administrative.

Ce cas met en lumière les défis persistants de l'intégration nationale et ravive le débat sur la nécessité de mécanismes plus transparents dans les processus de recrutement au sein de l'administration publique camerounaise. La disparition totale des candidats anglophones entre les résultats d'admissibilité et les résultats définitifs soulève des interrogations légitimes sur les critères de sélection appliqués.