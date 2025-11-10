FRANCE :: Un défilé de mode d’exception signé SALAH MALIKI illumine le grand gala ACUT 2025

L’un des moments les plus éclatants du grand gala ACUT 2025 restera sans conteste le défilé de mode magistral orchestré par la styliste et modéliste SALAH. Pendant près de trente minutes, le public comme les invités ont été transportés dans un univers où l’élégance, la créativité et la maîtrise technique se sont conjuguées à la perfection.

Des robes de soirée raffinées aux boubous majestueux, en passant par des tenues contemporaines pour hommes et femmes, chaque création a révélé la signature d’une artiste au sommet de son art. Sur le podium, des mannequins d’un professionnalisme irréprochable ont sublimé ces œuvres, portés par des mélodies envoûtantes qui ont donné au spectacle une dimension presque féérique.

Ce moment d’exception a confirmé le talent hors pair de SALAH, une couturière dont le savoir-faire et la vision artistique transcendent les tendances. Fait marquant : c’est sur les réseaux sociaux que Corine présidente de l'association ACUT, a découvert SALAH. Entre ces deux femmes de caractère, le lien s’est noué naturellement, scellant une complicité féminine et artistique qui force l’admiration.

Le public, conquis, n’a pas tari d’éloges face à ce défilé d’une rare intensité visuelle et émotionnelle. Un moment inoubliable, gravé dans les mémoires, qui hisse encore plus haut le prestige du gala ACUT.

Vivement l’édition prochaine, pour revivre la magie de ces instants où la mode se fait art et célébration du talent.

