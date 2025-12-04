Camer.be
PépiDoc SEGes 2025 : une 4ᵉ édition couronnée de succès pour les doctorant·es de la CEMAC+
PépiDoc SEGes 2025 : une 4ᵉ édition couronnée de succès pour les doctorant·es de la CEMAC+

Du 25 au 27 novembre, l’Institut Français du Cameroun, à Yaoundé, a vibré au rythme des Doctoriales de la PépiDoc SEGes. Pour sa 4ᵉ édition, l’événement a une nouvelle fois démontré toute la vitalité de la recherche dans l’espace CEMAC et au-delà.

Durant trois jours, 25 doctorant·es ont présenté leurs travaux devant un jury exigeant composé de 17 professeurs et 4 rapporteurs issus d’universités camerounaises, françaises, gabonaises, congolaises, centrafricaines, tchadiennes et marocaines. Une véritable communauté scientifique s’est ainsi réunie pour encourager l’innovation et l’excellence académique.

Avec près de 400 visiteurs dans les salles de conférences et de présentation, le colloque s’impose comme un rendez-vous scientifique majeur dans la sous-région.

Les grands lauréats 2025

Quatre projets ont particulièrement retenu l’attention du jury et bénéficieront des bourses attribuées par l’Ambassade de France.

Section Sciences de gestion

  • 1er prix : MENGUE Charly  « La Requalification Professionnelle à l’ère de l’IA au Cameroun : Enjeux et Stratégies », Université de Yaoundé II

  • 2e prix : ZOANZEWE Jean Calvin  « Technologies d’intelligences artificielles et qualité de service rendus par les cabinets d’audit au Cameroun », Université de Dschang

Section Sciences économiques

  • 1er prix : ETAME NSILE Siegfried David — « Essais sur le rôle économique du GAFI dans les pays en développement », Université Marien Ngouabi, Congo

  • 2e prix : BIMAI Poelle Davy  « Trois essais sur le rôle des transferts de fonds des migrants sur la relation entre le changement climatique et le bien-être des ménages au Cameroun », Université de Douala

Deux autres doctorants, bien que non éligibles à la bourse dans le cadre de ce programme, ont été distingués pour la qualité de leurs recherches :

  • NAINIA Hoda  ENCG UCA Marrakech, Maroc

  • ZE NCHOUTNSU Olivier  Université de Yaoundé I, Cameroun

Posters scientifiques : les talents émergents mis à l’honneur

Le concours des posters, très disputé, a également récompensé des travaux prometteurs :

  1. DOMKAM TONOU Christelle  Université de Yaoundé II

  2. EBONG Diane Christelle  Université de Yaoundé I

  3. KEUDJOU TAWA Fabrice  Université de Yaoundé II

  4. BIMAI Poelle Davy  Université de Douala
    4 ex aequo. ETAME NSILE Siegfried David  Université Marien Ngouabi
    4 ex aequo. SOW Thierno Hassirou  Université Assane Seck-Ziguinchor, Sénégal

Un rendez-vous scientifique qui grandit

L’édition 2025 se conclut sur une note d’optimisme et de fierté. Au-delà des récompenses, les Doctoriales ont permis des échanges nourris, des collaborations naissantes et un véritable partage d’expériences entre jeunes chercheurs et scientifiques confirmés.

Bravo aux lauréats et à l’ensemble des participants pour la richesse des idées et l’engagement dans la recherche.

Merci également aux universités partenaires, laboratoires, professeurs et institutions qui soutiennent cette dynamique scientifique en Afrique centrale et dans la francophonie.

Rendez-vous en 2026 pour une 5ᵉ édition encore plus ambitieuse !

L'actualité en vidéo