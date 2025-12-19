Camer.be
Marianne Ekanè tance Nathalie Yamb : le cri de la diaspora camerounaise à Bruxelles
BELGIQUE :: Marianne Ekanè tance Nathalie Yamb : le cri de la diaspora camerounaise à Bruxelles :: BELGIUM

La capitale européenne a récemment vibré au rythme d'une contestation politique intense lors d'une conférence mémorielle d'envergure. Organisé par la diaspora camerounaise de Belgique, cet événement rendait un hommage solennel à Anicet Ekanè, figure militante dont le décès en détention continue de hanter les consciences. Au-delà du simple recueillement, ce rassemblement s'est transformé en un réquisitoire puissant contre le système en place à Yaoundé. Les participants ont unanimement réclamé la libération immédiate de tous les prisonniers politiques détenus dans le cadre des contestations pré et post-électorales. L'assemblée a également porté un message clair de transition, exigeant le départ de Paul Biya et le respect absolu de la souveraineté populaire exprimée par le peuple.

Le moment le plus marquant de cette rencontre fut sans conteste l'intervention de Marianne Ekanè, sœur cadette du défunt. Son discours a pris une tournure inattendue et particulièrement virulente lorsqu'elle a interpellé Nathalie Yamb. En s'attaquant à celle que beaucoup considèrent comme une égérie du panafricanisme contemporain, Marianne Ekanè a pointé du doigt ce qu'elle perçoit comme une déconnexion entre les discours théoriques et la réalité brutale du terrain. Pour la sœur du martyr, la lutte pour l'Afrique ne peut faire l'économie d'une dénonciation stricte des violences internes. Elle a fustigé une certaine rhétorique qui, selon elle, occulterait les souffrances des citoyens victimes du gouvernement camerounais au profit de combats géopolitiques plus abstraits.

Cette confrontation verbale met en lumière les fractures idéologiques qui traversent les mouvements d'opposition. En critiquant ouvertement une figure médiatique influente, Marianne Ekanè a rappelé que la quête de liberté commence par la défense des droits de l'homme au niveau local. Pour les militants présents à Bruxelles, le sacrifice d'Anicet Ekanè ne doit pas être récupéré ou dilué dans des slogans globalisants. L'exigence de justice pour les prisonniers d'opinion reste la priorité absolue d'une diaspora déterminée à obtenir un changement radical de gouvernance. Cette prise de parole courageuse résonne désormais comme un appel à la cohérence et à la vérité pour l'ensemble des acteurs engagés dans le renouveau démocratique du pays.

#cameroun #bruxelles #anicetekane #politique #justice #panafricanisme #liberte

