39 milliards de FCFA pour étendre la vidéosurveillance sur tout le territoire

Le paysage sécuritaire camerounais s'apprête à connaître une mutation technologique de grande envergure suite à une décision majeure du sommet de l'État. Le Chef de l'État a récemment paraphé un acte officiel autorisant le gouvernement à mobiliser des fonds substantiels pour la généralisation de la vidéosurveillance au Cameroun. Ce projet ambitieux vise à couvrir l'intégralité du territoire national par un réseau de caméras haute définition installées dans les zones urbaines, sur les axes routiers principaux et au niveau des points de passage stratégiques. Pour concrétiser cette vision, le pays s'appuie sur un partenariat financier solide avec une institution bancaire asiatique de premier plan, confirmant ainsi une stratégie de modernisation à long terme.

Le financement de cette opération repose sur un prêt de près de trente-neuf milliards de FCFA contracté auprès d'Eximbank Chine. Ce nouvel engagement financier illustre la vitalité de la coopération Chine-Cameroun en matière de développement d'infrastructures critiques. Ce montant servira principalement à l'acquisition d'équipements de pointe et au déploiement de centres de contrôle intelligents capables de traiter des données en temps réel pour une réactivité accrue des forces de l'ordre. L'extension de ce dispositif ne se limite pas aux seules capitales régionales mais englobe également les zones frontalières afin de lutter plus efficacement contre le grand banditisme et les menaces transversales.

En signant ce décret présidentiel, Paul Biya réaffirme sa volonté de faire de la protection des biens et des personnes une priorité absolue de son agenda politique. Le déploiement massif de ces outils numériques de contrôle s'inscrit dans une logique globale d'aménagement urbain moderne où la technologie vient en appui aux méthodes de maintien de l'ordre traditionnelles. Les experts soulignent que ce maillage technologique permettra une réduction significative du temps d'intervention des autorités face aux incidents signalés dans l'espace public, tout en constituant un outil de dissuasion majeur contre la criminalité urbaine.

Au-delà de la simple surveillance, ce projet participe à la transformation numérique du pays vers le modèle des cités connectées. La sécurité publique bénéficie ainsi d'une expertise technique de haut niveau permettant une identification plus précise des risques potentiels. Si ce renforcement sécuritaire suscite un intérêt majeur pour la tranquillité des populations, il marque aussi une étape clé dans la modernisation de l'administration territoriale. L'aboutissement de ce programme de surveillance électronique positionne le Cameroun comme un pionneur régional dans l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée à la protection civile et à la régulation du trafic routier.

