CAMEROUN :: GOUVERNANCE ET CIVISME FISCAL, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES FISCALISTES INSTALLE SON NOUVEAU BUREAU :: CAMEROON

Ce mercredi à l'hôtel Starland de Bastos à Yaoundé, le nouveau bureau du conseil de l'ordre des Experts fiscaux a été installé. La cérémonie d’installation des Organes élus de l’Ordre National des Conseils Fiscaux du Cameroun élus le 24 octobre 2024 s’est déroulée sous la présidence du Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances Yaouba Abdoulaye , Représentant le Ministre des Finances. Plusieurs autres personnalités étaient présentes, notamment le Directeur général des impôts Roger Athanase MEYONG ABATH , le responsable du patronat président GECAM Celestin Tawamba , du représentant de la CEMAC , parents et amis .

La présence massive des experts fiscaux du Cameroun dans la salle témoigne de l'aboutissement d'un long feuilleton démarré depuis 2020, date à laquelle le mandat du président sortant prenait fin. L’ordre était ainsi fragilisé par une bataille entre différents groupes en interne, la réconciliation n’avait été possible que grâce à l’implication directe du ministre délégué aux finances Yaouba Abdoulaye .

Dans son communiqué adressé au conseil de l’ordre avant la tenue des élections, le ministre mettait l’accent sur la qualité des membres « les Stagiaires inscrits sur la liste annexe de l'Ordre sont autorisés à participer aux travaux de l’assemblée. Ils peuvent y prendre part mais n'ont pas le droit de vote ». disait-il .

L’élection du 24 octobre tenue dans le respect des règles démocratiques s’est soldée par la victoire de Laure Kenmogne et ses colistiers avec 113 voix ,une victoire serrée face au professeur Pierre Alaka Alaka qui était également dans la course pour la présidence et qui s’en est sorti avec 81 voix.

Le nouveau bureau installe ce mercredi est d’ores et déjà sous pression, et la présence remarquée des dirigeants de la CEMAC dans la salle témoigne de l’importance de cette corporation dans les défis économiques de la sous-région.