CAMEROUN :: Hiram Samuel Iyodi au président Biya : « Le peuple a parlé, respectons sa volonté » :: CAMEROON

Dans une déclaration solennelle et directe adressée au chef de l'État sortant, Hiram Samuel Iyodi, candidat à la présidentielle de 2025, appelle à la reconnaissance de la volonté populaire exprimée lors du scrutin du 12 octobre. Prenant conscience de la dégradation du climat social et de l'urgence politique, le plus jeune candidat de la course présidentielle se présente en témoin et en juge d'une paix chère aux Camerounais. Il interpelle le pouvoir en place, le pressant d'entrer dans l'Histoire « par la grande porte » en respectant le verdict des urnes et en agissant en chantre de la démocratie. Son message, porté par la conviction que le peuple camerounais a exprimé une profonde soif de changement, se veut une mise en garde contre toute tentative de condamner le destin de millions de citoyens.

L'ingénieur de 37 ans, candidat du Front des Démocrates Camerounais (FDC), a centré sa campagne sur une vision radicale de changement, prônant notamment une transition vers un état fédéral à trois niveaux de décision et une réforme économique audacieuse incluant l'abandon progressif du franc CFA.

Son appel intervient dans un contexte post-électoral extrêmement tendu, marqué par des contestations et des manifestations, alors que les résultats officiels du Conseil constitutionnel se font toujours attendre. En affirmant avec force que « le peuple a dit », Iyodi rejoint le chœur des voix qui s'élèvent pour réclamer la transparence et l'intégrité du processus électoral, faisant écho aux préoccupations d'une frange importante de la population, notamment la jeunesse qui représente un électorat pivotal. Ce plaidoyer pour que soit respectée la volonté populaire souligne les enjeux critiques de cette période décisive pour l'avenir démocratique du Cameroun.

Présidentielle 2025 : Prenant conscience de la dégradation du climat social et de l’urgence politique du moment, je m’adresse à vous ce jour comme témoin et juge de cette Paix qui vous est si chère. Le Temps vous interpelle aujourd’hui pour entrer dans l’Histoire par la grande porte, comme le chantre de la démocratie que décrivent vos supporters. Le Peuple Camerounais qui vous a tant donné, vous a exprimé sa profonde volonté de changement le 12 Octobre dernier. Ne condamnez pas le destin de millions de vos petits-enfants...Prenez la bonne décision ! LE PEUPLE A DIT !

RESPECTONS TOUS SA VOLONTÉ ! Je suis Hiram Samuel IYODI,

Candidat à l’élection présidentielle de 2025

