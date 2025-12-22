CAMEROUN :: Maurice Kamto réélu président du MRC à 95 % : la réponse ferme aux interdictions :: CAMEROON

Le paysage politique camerounais vient de connaître un tournant majeur avec la confirmation du leadership de l'une de ses figures les plus contestataires. Ce dimanche, au terme d'une convention inédite organisée intégralement par visioconférence, Maurice Kamto a été reconduit à la présidence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun avec un score sans appel de 95 % des voix. Ce plébiscite numérique intervient dans un climat de tension extrême, marqué par des restrictions administratives croissantes à l'encontre de la principale force de l'opposition camerounaise. Alors que le parti prévoyait initialement de se rassembler physiquement le 29 novembre 2025, les autorités ont systématiquement interdit toute manifestation publique, obligeant les militants à se tourner vers des solutions technologiques pour faire vivre leur démocratie interne et contourner les blocages sécuritaires.

L'organisation de ce scrutin à distance ne relève pas d'un simple choix technique, mais d'une véritable stratégie de survie politique face à une hostilité étatique devenue frontale. En effet, le leader du MRC a été écarté de manière controversée de la course lors de l'élection présidentielle de 2025 tenue en octobre dernier. Cette exclusion, perçue par de nombreux observateurs et partisans comme une manœuvre visant à neutraliser un adversaire de poids avant même le passage aux urnes, semble avoir produit l'effet inverse en renforçant l'aura de l'homme politique. La ferveur constatée lors de cette convention virtuelle démontre que les entraves répétées aux libertés publiques et l'interdiction de mouvement imposée sur le territoire national n'ont pas réussi à éteindre la flamme militante.

Depuis de nombreuses années, le parti peine à obtenir les autorisations nécessaires pour organiser des meetings ou des simples rassemblements populaires. Cette politique de la chaise vide imposée par le pouvoir en place témoigne d'une crainte manifeste de la capacité de mobilisation du mouvement et de son chef de file. Pourtant, cette stratégie de confinement administratif semble paradoxalement accroître la popularité de Maurice Kamto auprès d'une population de plus en plus sensible aux questions de justice sociale. En limitant les cadres d'expression légaux, les autorités ont transformé chaque acte de résistance du parti en un événement symbolique fort, suivi massivement sur les plateformes numériques. La réélection massive de ce week-end confirme que la base reste soudée derrière son dirigeant, prête à affronter les défis d'un nouveau mandat sous le signe de la résilience numérique et de la contestation pacifique.

L'avenir immédiat du mouvement se jouera sur sa capacité à transformer ce soutien virtuel en une pression politique concrète. Malgré l'absence de présence physique autorisée dans les espaces publics, le parti continue de structurer ses instances internes et de mobiliser la diaspora camerounaise. Le maintien de Kamto à la tête de l'organisation assure une continuité dans le discours critique et une volonté de ne pas céder face aux pressions institutionnelles. Alors que le pays entre dans une phase post-électorale complexe, la voix du président réélu restera un pilier central pour tous ceux qui militent pour une réforme profonde du système électoral.

