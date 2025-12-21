Camer.be
Turin a vibré. Turin a dansé. Turin a communié.
La Lady Ponce, lionne incontestée du Bikutsi, a rugi de toute sa puissance sur la scène de Turin, offrant à la diaspora africaine et camerounaise en particulier, un concert d’exception, hors normes, chargé d’émotions et d’identité culturelle.
 
Pour clore l’année en apothéose, la diva a choisi Turin comme point d’ancrage. Un choix fort, symbolique, salué par un public venu de toute l’Italie et même d’autres pays européens, mobilisé par un seul mot d’ordre : honorer la reine du Bikutsi. La salle, pleine à craquer, a très vite été emportée dans une fièvre collective, scandant en chœur chaque chanson, chaque refrain, chaque vibration musicale.
 
Sur scène, Lady Ponce n’a pas simplement chanté : elle a incarné. Voix puissante, présence magnétique, communion totale avec son public… L’artiste a rappelé pourquoi elle demeure une icône vivante, une ambassadrice culturelle majeure, capable de transporter le Bikutsi bien au-delà de ses terres d’origine.
Le public, chaleureux et survolté, est reparti avec ce sentiment rare d’avoir vécu un moment unique, presque sacré, cette proximité rêvée avec une idole, cette impression de toucher du doigt une légende vivante.
 
Derrière cette réussite éclatante, une organisation millimétrée. À la manette, Gaby le Patron, chef d’orchestre discret mais efficace, dont le management et la vision ont permis de livrer une soirée d’une rare qualité. Professionnalisme, rigueur et passion ont été les piliers d’un événement qui restera gravé dans les annales culturelles de Turin et de toute la région du Piémont.
 
Bravo à l’organisation. Bravo à l’équipe. Bravo à Gaby.
Et surtout, bravo à Lady Ponce, pour avoir rappelé, une fois de plus, que la musique est une patrie sans frontières et que la culture, lorsqu’elle est portée avec authenticité, rassemble, élève et marque l’histoire.
 

