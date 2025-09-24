Camer.be
LITTERATURE POLITIQUE :Pr MOUELLE KOMBI SOUS LES PROJECTEURS AVEC UN LIVRE EN HOMMAGE A PAUL BIYA
CAMEROUN :: LIVRES

CAMEROUN :: LITTERATURE POLITIQUE :Pr MOUELLE KOMBI SOUS LES PROJECTEURS AVEC UN LIVRE EN HOMMAGE A PAUL BIYA :: CAMEROON

La littérature, lorsqu’elle épouse le souffle de l’Histoire, dépasse un simple  exercice d’écriture  puisqu’ elle se fait témoin, héritage et lumière pour les générations futures. Elle a le pouvoir de transformer les trajectoires individuelles en mémoire collective, d’élever la parole politique au rang d’art et de faire vibrer une nation autour d’un récit partagé. C’est dans cette tradition exigeante, où les mots deviennent architecture de sens et instrument de transmission, que s’inscrit l’œuvre du professeur Mouellé Kombi, à la croisée des lettres et de l’engagement public. Et c’est pourquoi, hier à Douala  sous les lumières feutrées d’une salle élégamment décorée pour l’occasion, la journée de dédicace du dernier ouvrage du professeur Mouellé Kombi, intitulé « Paul Biya ou la Cohérence d’un Grand Homme d’État : la sagesse au service de la démocratie, de la prospérité et de la paix », a pris vie comme une œuvre incarnée.

Entre hommages, récits, musique et transmission, cet événement littéraire a rassemblé dans la  capitale économique les cœurs et les esprits autour d’une ambition commune : célébrer, une fois encore, la réussite du renouveau comme acte de courage, legs culturel et source d’inspiration pour les générations montantes. Déjà auteur de textes marquants, le professeur choisit aujourd’hui de donner une résonance particulière à son œuvre, à la veille d’une campagne électorale qui s’annonce mémorable. À l’origine de cette initiative, se trouve l’homme lui-même : le professeur Mouellé Kombi, ministre intellectuel et figure de parole, qui transforme sa trajectoire politique en levier d’héritage littéraire. C’est dans cet esprit qu’il a présenté son ouvrage au public, qualifiant le président Paul Biya de « leader providentiel ».

Dans ce livre poignant, il raconte avec passion  et fierté le chemin d’un homme, de Mvomeka’a à Yaoundé, jusqu’au cœur du monde. La cérémonie fut à la fois un moment littéraire et un acte symbolique, l’expression d’un militant passionné par la cause et animé par la fidélité à son mentor. La rencontre avait aussi valeur de rassemblement : les élites de la ville, le gouverneur du Littoral, ses administrés, ainsi que plusieurs chefs traditionnels ont honoré de leur présence cette célébration. À travers son engagement constant, le professeur Mouellé Kombi apparaît comme une voix singulière, un symbole d’universalité, à la croisée de la politique et de la littérature. Tout, dans cette soirée, respirait l’héritage et la transmission. Témoignages, regards croisés, accolades silencieuses, les instants vécus résonnaient comme une symphonie d’âmes. La salle comble vibrait à l’unisson, entre gala littéraire et rencontre spirituelle, entre ceux qui ont ouvert la marche et ceux qui poursuivent encore le chemin. Cette journée  dédicace fut une  cérémonie transmise comme une  leçon de mémoire, de solidarité et de gratitude.

