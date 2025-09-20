CAMEROUN :: J'ai lu pour vous 'Tu ne perds pas du poids. Tu reprends ton pouvoir' de Françoise À Kane :: CAMEROON

Un essai qui redonne une confiance inespérée, dans un océan d'incertitudes de craintes et d'angoisse.

'Tu ne perds pas du poids. Tu reprends ton pouvoir' sonne comme une aperception de rupture de soi-même, par le truchement des contingences auxquelles le corps humain peut faire face. C'est une nouvelle naissance, une régénération ou réappropriation de soi-même par le regard.

L'autrice prend le contrepied de ce qu'on aurait pu attendre d'elle comme thème d'écriture : l’entrepreneuriat, la beauté ou le succès. Elle a plutôt jeté son dévolu sur cette douleur qui opprime insidieusement les femmes, mais dont personne n'ose en parler, sous peine de révéler un tabou admis par résignation, mais qui, vivante, est pourtant drapée avec pudeur et circonspection dans les belles parures des femmes. La cendre sous le feu, pourrait-on dire par intertextualité.

Françoise À Kane trempe sa plume dans l'encrier, pour un essai aussi intime qu'il parait s'adresser entièrement au monde entier : ' Tu ne perds pas du poids, tu reprends ton pouvoir ' est une introspection qui questionne notre rapport au corps, à la honte, au rejet, à la désaffection, à la dépréciation que nous avons parfois de nous-même.

Partageant sa vie entre Paris et Copenhague, Françoise À KANE a fait des études universitaires en littérature française. Cette autrice est le symbole d'une voix, voire une voie au ton et à la tonalité particuliers. Une voix au carrefour de l’intime, de la résilience et du féminin profond, de ces choses que nos belles dames n'osent pas partager : cette douleur silencieuse administrée par un corps en mutation.

Françoise À KANE a pris le pari d'écrire ce livre comme un acte de réconciliation. Or on ne réconcilie que là où il y a rupture, divorce, désaffection, désamour. D'abord réconciliation avec elle-même, mais aussi avec des millions de femmes à travers la planète, pensant certainement comme elle, que la meilleure façon d’exister avec une douleur silencieuse, est de passer incognito dans une société superstitieuse. Aussi écrit-elle qu' “On croit qu’on veut maigrir. Mais souvent, ce qu’on veut vraiment, c’est être aimée, respectée, écoutée, vue… Maigrir, c’était une façade. Retrouver ma voix, c’est ça, mon vrai combat.”

Un combat qu'elle a elle-même expérimenté, elle qui a tiré son inspiration de sa propre transformation, après avoir perdu plus de 20 kilos. Sans filtres, elle partage ainsi un vécu cru, sans injonctions ou évidences à dicter, mais avec une force bouleversante : celle des personnes ayant terriblement enduré une souffrance, et sont parvenues à lui opposer une résistance farouche et téméraire comme un naufragé qui sait qu'il doit se battre contre la mer immense, ne croyant pas toujours à la fin de sa vie et de ses rêves.

' Tu ne perds pas du poids, tu reprends ton pouvoir », ne donne pas de recettes miracles qui viendraient à transformer d'un coup de baguette magique, la vie de millions de femmes vivant sous sa captivité du désamour de leur corps ayant perdu de précieux beaux kilos. L'autrice partage plutôt un vécu, une nouvelle aperception, une nouvelle grille de lecture. Un cri transformé en voie de sortie ? Sans détour, son livre aborde : la pression sociale, la maternité, les dérives de la chirurgie, les relations amoureuses toxiques, le rapport au regard des autres, le surpoids après les accouchements. Mais aussi et surtout, l’envie de redevenir soi, se réapproprier.

Dans un style concis fait de phrases vivantes puisées à un passé de combattante, des chapitres courts et un style quasi journalistique, elle réussit le pari de faire du poids un prétexte pour parler de tout ce qu’on n’ose pas dire : la honte, la peur de décevoir, les blessures qu’on tient pudiquement dans le secret des vêtements amples ; faim de reconnaissance souvent malicieusement troquée pour la faim au sens dénotatif.

“Ce n’est pas ton manque de volonté qu’il faut corriger. C’est la façon dont tu as appris à te maltraiter au nom du résultat.”

Titre : Tu ne perds pas du poids, tu reprends ton pouvoir

Autrice : Françoise À Kane

Éditeur : Rayonne Procosmetics.

106 Pages

Le livre est désormais disponible en version papier sur Amazon.fr, Fnac.com,

Cultura.com, Les libraires.fr ainsi que dans les librairies en France, Suisse et DROM-COM. Il est également accessible à l'international (Europe, Afrique francophone, Amérique du Nord et du Sud, Asie ) via Dilicom, Electre et Lireka.com.

Il est aussi disponible en version ebook sur les principales plateformes de lecture numérique : Amazone Kindle, Fnac Kobo, Apple Books, Google Play Livres, YouScribe, Decitre,Chapitre.com.

