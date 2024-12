CAMEROUN :: La Déchéance du Pouvoir et l’Arrogance de l’Impunité :: CAMEROON

Le Cameroun vit aujourd’hui une humiliation sans précédent, incarnée par des figures comme King Nyasty, la fille du président Paul Biya, qui, par son comportement ostentatoire et immoral, piétine ouvertement les valeurs, les lois et l’honneur du pays.

Dans une nation où l’homosexualité est punie avec une sévérité implacable, l’élite, protégée par le pouvoir, s’exhibe en toute impunité. Que penser d’un État où les enfants des pauvres sont traqués et emprisonnés pour des actes similaires, alors que ceux de la classe dirigeante transgressent les mêmes interdits sans crainte ni retenue ? Cette hypocrisie crasse, doublée d’un mépris ouvert pour la population, illustre parfaitement le fossé entre ceux qui subissent la loi et ceux qui la foulent aux pieds.

Mais le scandale ne s’arrête pas là. King Nyasty, accompagnée de son entourage gangrené par les excès, incarne également la corruption matérielle et morale d’un régime en pleine putréfaction. Sous le couvert de son statut, elle gaspille sans honte les fonds publics, financés par l’argent durement gagné des contribuables camerounais, pour nourrir son train de vie décadent. Ces comportements indignes, alimentés par l’usage présumé de drogues et par une absence totale de retenue, témoignent du naufrage d’une élite qui a depuis longtemps perdu tout sens des responsabilités. Dans un pays normal, une telle figure aurait été traduite en justice, condamnée et emprisonnée pour ses excès. Mais au Cameroun, la justice s’agenouille devant la puissance, laissant la jeunesse contempler, dégoûtée, le spectacle d’un pouvoir gangrené par l’arrogance et le mépris des lois.

Ainsi, King Nyasty est bien plus qu’un individu dévoyé : elle est le symbole d’un système pourri jusqu’à la moelle, où la corruption, l’impunité et la déchéance morale sont devenues des normes. La tolérance des autorités face à ces dérives n’est pas seulement un affront à la dignité nationale, mais un acte de violence perpétuel contre les citoyens ordinaires, écrasés par des lois qu’ils n’ont pas les moyens de contourner. Ce régime, qui protège ses démons et persécute ses innocents, s’effondre chaque jour un peu plus dans la honte et la révolte silencieuse d’un peuple à bout de souffle.

