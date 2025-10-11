BELGIQUE :: Jean Pierre FONKEU, TRACES – Les Racines d’un héritage, 2025, 164 pages. :: BELGIUM

Dans TRACES – Les Racines d’un héritage, Jean Pierre FONKEU signe un essai à la croisée de la philosophie, de la poésie et de la mémoire. Ce penseur libre, diplômé en économie et en management, déjà auteur de Femme d’Afrique noire, couleur de l’humanité (2020), poursuit ici son exploration des identités africaines, des héritages culturels et des luttes de sens dans un monde en quête d’universalité.

Une œuvre de mémoire et de transmission

FONKEU nous invite à un voyage intérieur, une traversée des âges où la parole devient trace, empreinte, héritage. L’auteur rend hommage à ses ancêtres, à leurs doctrines de vie, à leurs croyances et à leur résistance. Sa plume s’enracine dans la mémoire collective africaine tout en la confrontant aux défis contemporains de l’identité et du vivre-ensemble. Le héros Lumumba, figure emblématique de la liberté et de la dignité africaine, incarne ce lien entre passé et avenir, entre engagement politique et quête spirituelle.

Entre poésie et philosophie

L’ouvrage se déploie sous une forme hybride, entre essai et recueil poétique. La pensée y est dense, rythmée par la musicalité des mots, la lenteur méditative de la poésie et la vigueur de la réflexion critique. Chaque poème, chaque fragment est une méditation sur l’être, la mémoire, la justice, la liberté. FONKEU y invente une langue à la fois intime et universelle, où la sève de vie devient matière de pensée.

Un humanisme enraciné

Ce livre est aussi un manifeste pour un humanisme africain ouvert au monde. L’auteur y ravive un nous inclusif, enraciné dans les traditions mais tendu vers l’universel. À travers la valorisation des identités marginales, il plaide pour une reconnaissance réciproque des cultures et une diplomatie des consciences. TRACES se veut une réponse à la fragmentation du monde : une invitation à renouer avec l’héritage commun de l’humanité.

Conclusion

TRACES – Les Racines d’un héritage est plus qu’un essai : c’est une traversée spirituelle, un acte de transmission et de réconciliation. Jean Pierre FONKEU y mêle mémoire, engagement et poésie pour offrir une œuvre d’une rare intensité. Dans un style à la fois sobre et incandescent, il nous rappelle que l’histoire nous enseigne, que l’héritage nous inspire et que chaque mot peut être une semence d’avenir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp