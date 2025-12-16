CAMEROUN :: Affaire Marc Brys : Le Piège du Contrat et l'Indemnité de Départ Dérisoire :: CAMEROON

L'épilogue de la courte et tumultueuse expérience de Marc Brys à la tête des Lions Indomptables du Cameroun révèle un incroyable imbroglio administratif et juridique qui a scellé le sort du technicien belge. Alors que les rumeurs les plus folles circulaient, évoquant une indemnité de départ potentiellement vertigineuse atteignant les 3 milliards de FCFA, la réalité des faits est bien plus amère et beaucoup plus modeste. L'information capitale, qui change l'intégralité du tableau juridique et financier, est que Marc Brys n'a, en réalité, jamais signé de contrat formel avec la FECAFOOT, l'instance fédérale reconnue.

Cette absence de lien contractuel direct avec la fédération a placé l'ancien sélectionneur dans une situation d'impasse juridique totale. N'étant pas lié à la fédération, Marc Brys se trouvait dans l'impossibilité légale de saisir la FIFA ou de recourir aux juridictions sportives internationales en cas de litige. C'est une donnée cruciale que, selon plusieurs sources, la FECAFOOT maîtrisait parfaitement. Ce manque de formalisation contractuelle a annihilé toute possibilité de négocier une sortie en position de force ou d'espérer obtenir une indemnisation conséquente correspondant aux standards des sélections nationales de haut niveau.

Loin des chiffres astronomiques avancés, Marc Brys s'apprête à quitter le Cameroun avec une somme bien plus mesurée, fixée à 65 000 euros, soit environ 42,5 millions de FCFA. Cette différence abyssale entre la rumeur et la réalité financière finale est perçue par de nombreux observateurs comme la preuve d'une manœuvre préméditée. Ces derniers estiment que le technicien belge aurait été piégé par des acteurs gouvernementaux, avant d'être lâché et contraint à la démission par la suite. Cette affaire met en lumière le chaos et l'instabilité administrative qui règnent dans la gestion du football camerounais, où la gestion sportive est constamment parasitée par les conflits institutionnels.

