Le lundi 22 septembre 2025, Douala s’est drapée d’une atmosphère où les mots ont dansé avec les idées lors de la dédicace de l’ouvrage en deux tomes Pour le libéralisme communautaire : de l’idéologie aux réalisations. Porté par l’association Synergie nationale pour la promotion du vivre-ensemble (Synprove), sous l’impulsion d’André Luther Meka.

Ce livre, plus qu’un simple recueil, est une mosaïque d’idées et d’actes, un miroir tendu aux avancées d’une nation. Au cœur de cet événement, le Pr Jean Gatsi, coordinateur scientifique, a brillé par sa plume et sa verve, tout comme l’ensemble des acteurs réunis pour célébrer cette œuvre.

La cérémonie, placée sous le parrainage du maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassa Ndinè, a attiré un public éclectique. Nicoline Ebune épse Marks Okolobi, représentante du gouverneur du Littoral, le reflet du Wouri, Sylyac Marie Mvogo, le recteur de l’Université de Douala, Pr Magloire Ondoa, et le Pr Guillaume Ékambi Dibongue, représentant du ministre de l’Enseignement supérieur. Érudits, membres de la société civile et jeunes militants formaient une assemblée vibrante, unie par la passion des lettres et l’élan d’un idéal commun. Le maire, dans une allocution empreinte de chaleur, a salué l’ouvrage comme « une source de joie », un témoignage rigoureux des réalisations qui façonnent le renouveau camerounais. « Le vent souffle toujours dans la bonne direction », a-t-il ajouté, ses mots résonnant comme une invitation à contempler un avenir prometteur avec Paul Biya.

Le Pr Jean Gatsi, juriste agrégé et conseiller technique auprès du recteur de l’Université de Douala, s’est imposé comme une figure centrale, non par ostentation, mais par la force de son engagement littéraire. Vêtu d’une tenue symbolisant sa fidélité à une vision, il a captivé l’auditoire en détaillant son apport : l’avant-propos, l’introduction, un article intitulé Paul Biya : une œuvre remarquable, et un appel républicain qu’il a initié depuis l’université. « Ces livres montrent que le chef de l’État a transformé ses idées en réalités tangibles », a-t-il déclaré avec une ferveur presque poétique, citant des infrastructures, des liens communautaires renforcés et un respect de l’environnement. « J’ai été le premier à appeler à sa candidature. Il a répondu oui, et nous porterons ce message », a-t-il poursuivi, sa voix mêlant conviction et lyrisme.

Cette flamme littéraire s’était déjà manifestée le 29 août à Yaoundé, lors de la première dédicace à l’Hilton Hôtel, sous l’égide du ministre Narcisse Mouelle Kombi. Là, Pr Gatsi avait défendu une vision afro-centrée, selon Haurizon News, en célébrant des avancées sociales, culturelles et environnementales face aux « bruits du doute ». À Douala, son rôle s’est inscrit dans une harmonie collective, où chaque intervenant – du maire aux universitaires – a contribué à faire de l’événement un moment de communion intellectuelle.

L’ouvrage, par sa richesse, transcende le simple récit pour devenir une fresque où la littérature dialogue avec le réel. La cérémonie de Douala, par sa diversité et son énergie, a incarné cet esprit, chaque voix y ajoutant une note unique. Le 29 septembre, à la Maison du parti de Bafoussam, la caravane de Synprove poursuivra cette odyssée, portée par des plumes comme celle du Pr Jean Gatsi, qui écrivent, page après page, l’histoire d’un Cameroun uni et ambitieux.

