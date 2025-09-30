Jean Gatsi: « Paul Biya, un envoyé de Dieu pour l’émergence du Cameroun » :: CAMEROON

Lundi 29 septembre 2025 à Bafoussam, en pleine effervescence de la campagne présidentielle, la ville a accueilli un événement culturel et politique de premier plan : la dédicace de l’ouvrage Pour le libéralisme communautaire : de l’idéologie aux réalisations, préfacé par le Premier ministre du Cameroun.

Cette cérémonie s’est déroulée à la Maison du parti, marquant la troisième étape de la caravane de la Synergie nationale pour la promotion du vivre-ensemble (Synprove), après Yaoundé et Douala, devant une foule enthousiaste.

Parmi les personnalités présentes, on notait la présence du gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, du secrétaire général de ses services, Adray Epente Tazeu, ainsi que de nombreux dignitaires et citoyens. Au cœur de cet événement, le professeur Jean Gatsi, coordinateur scientifique et coauteur de l’ouvrage, a capté l’attention de l’auditoire par son charisme et son engagement indéfectible envers le président Paul Biya.

Habillé d’une tenue blanche à l’effigie du chef de l’État, cet éminent professeur titulaire hors échelle et agrégé international des Facultés de droit a livré une présentation digne d’un amphithéâtre universitaire. Avec une éloquence rare, il a plaidé pour un nouveau mandat de sept ans pour Paul Biya, candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, afin de réaliser ce que l’on appelle désormais le “septennat des Grandes espérances ”.

S’exprimant avec conviction, Jean Gatsi a affirmé : « Contrairement aux idées reçues, le président Paul Biya a tenu une grande partie de ses promesses.

Cet ouvrage, écrit par des universitaires, des membres de la société civile et politique, prouve que ses réalisations sont tangibles et palpables. Paul Biya est un homme envoyé par Dieu pour accompagner le Cameroun sur la voie de l’émergence. Pour cela, il est impératif de lui accorder un nouveau mandat. » Il a aussi souligné son rôle déterminant dans la réalisation de l’ouvrage : coordonnateur scientifique aux côtés de deux autres universitaires, auteur de l’avant-propos, du premier article du tome 1, et initiateur de l’appel républicain des universitaires et de la société civile en faveur de la candidature présidentielle. Cet appel, lancé plusieurs mois auparavant, fut le premier du genre au Cameroun, incitant d’autres à suivre cet exemple.

L’ouvrage, réparti en deux tomes, a suscité un engouement exceptionnel. Les exemplaires se sont vendus « comme du petit pain », à en croire les observateurs, avec en tête d’achat le gouverneur et sa délégation qui se sont procuré leurs copies dès l’ouverture de la dédicace. Ce succès traduit l’impact fort de l’ouvrage, qui se veut à la fois un bilan des réalisations du président Biya et un plaidoyer pour la continuité de son action à la tête de l’État.

Le maire de Bafoussam, Roger Tafam, parrain de la cérémonie, s’est dit fier d’accueillir ce rendez-vous prestigieux dans sa ville. Il a salué l’initiative de la Synprove, fondée par André Luther Meka, tout en se réjouissant que l’ouvrage soit disponible dans les librairies avant même le début officiel de la campagne électorale. « Bafoussam et Douala font partie des premières grandes villes choisies pour parrainer cette dédicace, un véritable honneur pour notre communauté », a-t-il déclaré, ajoutant que cet événement réaffirme le message d’unité et de cohésion porté par la Synprove.

La cérémonie a été agrémentée par des intermèdes culturels aux sonorités vibrantes des Grassfields, apportant une dimension festive et identitaire à l’événement. Ces prestations ont célébré la richesse culturelle de la région de l’Ouest, incarnant l’esprit du vivre-ensemble promu par la Synprove. Entre discours passionnés, dédicaces chaleureuses et instants de communion culturelle, cette journée a marqué les esprits comme un temps fort de la campagne présidentielle à Bafoussam.

Grâce à l’énergie et à l’éloquence du Pr Jean Gatsi, cette dédicace a non seulement mis en lumière les réalisations du président Paul Biya, mais a également renforcé son image de leader visionnaire aux yeux de ses partisans.

