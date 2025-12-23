CAMEROUN :: Election au MRC : Les zones d'ombre d'un scrutin numérique sous haute tension :: CAMEROON

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun traverse une période de turbulences institutionnelles alors que des documents internes mettent en lumière des failles critiques dans son processus électoral. La légitimité de la convention nationale se trouve aujourd'hui ébranlée par des révélations concernant l'absence de fondement juridique pour la tenue d'un scrutin intégralement dématérialisé. En examinant scrupuleusement les statuts du MRC, il apparaît qu'aucune disposition n'autorisait explicitement le recours à la visioconférence pour l'élection de la direction nationale, créant ainsi un précédent administratif qui fragilise l'opposabilité des actes qui en découlent.

L'analyse des chiffres fournis par le procès-verbal d'élection soulève des interrogations méthodologiques majeures qui alimentent les accusations de fraude électorale. Le document officiel indique une présence de seulement trois cent vingt liens numériques pour un total dépassant les mille six cents votes exprimés. Cette déconnexion mathématique flagrante entre le nombre de connexions enregistrées et le volume de suffrages jette un doute sérieux sur l'intégrité du scrutin. La confusion entre l'outil technique et l'identité physique de l'électeur empêche toute vérification rigoureuse, car un simple lien web ne peut être assimilé juridiquement à un délégué habilité sans un système de contrôle strict de l'unicité du vote.

Cette opacité fragilise la transparence démocratique au sein d'une formation politique qui se veut exemplaire dans sa quête d'alternance au Cameroun. L'impossibilité de rattacher chaque vote à un membre identifié du corps électoral transforme l'exercice souverain en une opération comptable invérifiable. En l'absence de date précise pour l'arrêt des listes et de clarté sur l'organe chargé des inscriptions, la procédure semble s'être affranchie des règles élémentaires de la gestion électorale. Le fait qu'un pourcentage de victoire écrasant soit appliqué sur une base de votants juridiquement inexistante prive le résultat de tout effet légal solide.

Le maintien d'un tel système, malgré les alertes sur les incohérences substantielles des chiffres, renforce la contestation politique interne. Les militants et les observateurs s'interrogent désormais sur la capacité du parti à garantir la sécurité des données et le secret du vote dans un environnement numérique non encadré par les textes. Alors que le paysage politique camerounais exige une clarté absolue pour défier le statu quo, ces incertitudes procédurales pourraient durablement entacher la réputation d'une opposition déjà confrontée à de nombreux défis structurels et juridiques.

