Camer.be
Distinction: David Kevin Abala décode des « perceptions biaisées » en Russie
RUSSIE :: DIASPORA

Distinction: David Kevin Abala décode des « perceptions biaisées » en Russie :: RUSSIA

Journaliste et animateur à Humanitarian Tv à Yaoundé, il boucle son année 2025 avec une corde supplémentaire à son arc. Avec son équipe, il a été classé premier au cours d’un atelier en Russie et  figure au rang des blogueurs africains qui ont décidé de mettre  leurs compétences numériques au service de la lutte contre la désinformation et le renforcement des liens russo-africains.

À la fin du mois de  décembre 2025, David Kévin Abala compte ses lauriers pour l’année 2025 qui pointe ses derniers jours. Il se réjouit de sa mobilité professionnelle. Une démarcation qui courant le mois de juillet dernier lui a valu une distinction en qualité de  participants à un atelier médias à Briansk, en Russie. A cette occasion, l’ancien étudiant de la filière information et communication à  l’Institut supérieur Mony Keng de Bafoussam figure sur le registre des jeunes africains qui   ont encouragé les jeunes Russes à explorer l'Afrique, soulignant la nécessité d'échanges culturels.

Un « pont » pour promouvoir les échanges culturels

Il se sent autant motivé que cette nouvelle trajectoire lui permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Car,  le prix, un Voucher de 50 000 roubles, a été attribué à Kevin Abala et son équipe pour avoir élaboré un projet visant à renforcer les relations russo-africaines. Le titre « Perceptions biaisées » se comprend comme le besoin de combler les fossés entre la Russie et l’Afrique au travers d’un Pont numérique. D’où la création à l’ avenir de Russie - Plateforme numérique africaine pour les freelances.   Pour l’ancien journaliste et animateur à Humanitaire Tv, une chaîne de télévision basée à Yaoundé, il est capital d’utiliser leurs plateformes numériques comme un « pont » pour promouvoir les échanges culturels et approfondir la compréhension, par le public, des liens croissants entre Moscou et les pays africains. Il souligne que cet engagement fait suite à l'atelier « Du Kilimandjaro à Desna : École du contenu », qui s'est tenu du 16 au 20 juillet à Briansk, en Russie. Trente étudiants en médias, blogueurs et créateurs de contenu africains en devenir y ont été formés à la narration numérique, à la production vidéo et aux stratégies pour les réseaux sociaux. Cet atelier était organisé par l'Agence de presse African Initiative, l'Union africaine des blogueurs, l'Union des blogueurs de Russie et l'Université d'État de technologie et d'ingénierie de Briansk. Kevin Abala, journaliste camerounais ayant participé à l'événement, a déclaré vouloir publier des contenus permettant aux Russes et aux Africains de mieux se connaître. « Nous avons la possibilité de réécrire l'histoire de l'Afrique, car il existe une vision erronée de ce continent. C'est à notre génération d'affirmer que nous sommes une Afrique nouvelle, une Afrique qui pense, une Afrique qui croit », soutient-il. Une position encouragée par plusieurs responsables en la matière. Il s’agit notamment de Artem Kureev, directeur de publication de African Initiative News Agency, de Denis Nyrkok, president de l’Union des blogueurs Russes et de Louis Gouend, président du club des blogueurs africains. « Le principal domaine de collaboration entre la Russie et l'Afrique est l'éducation. Cette éducation doit être réciproque. Vous, Africains, étudiez en Russie et nous avons besoin que les jeunes Russes en sachent plus sur l'Afrique », a déclaré Adediha.

Le marketing viral, le fact-checking, l’intelligence artificielle

Cet événement était une compétition des blogueurs et professionnels des médias venu de toutes l’Afrique couplé à l’école de blogging destinée aux jeunes Africains vivant en Russie. Il a été organisé par plusieurs entités, dont l'Initiative africaine, l'Union des blogueurs d'Afrique et l'Union des blogueurs de Russie et le gouvernement russe. Le but était de renforcer les capacités des participants sur des sujets tels que les relations entre la Russie et l'Afrique, le marketing viral, le fact-checking , l’intelligence artificielle et la production de vidéos et de trouver des moyens de raffermir les relations russo africaines au travers des solutions pratiques.Cette plateforme numérique axée sur les tâches relie les objectifs gouvernementaux aux professionnels des médias et blogueurs freelance d'Afrique et de Russie. Elle propose des défis de contenu thématique visant à déconstruire les stéréotypes, à promouvoir la compréhension culturelle et à mettre en avant la coopération et à lutter contre la désinformation.

