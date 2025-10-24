FRANCE :: MEMOIRES D’UN ARTISAN DE LA PAIX : BRUNO MPONDO-EPO CELEBRE LES NATIONS UNIES PAR L’ECRITURE

À l’occasion de la Journée des Nations Unies, Bruno Mpondo-Epo franchit une nouvelle étape dans son parcours en publiant un ouvrage marquant : « Mémoires de guerres, Souvenirs de paix. » Connu pour ses analyses sociopolitiques et son engagement en faveur du multilatéralisme, cet ancien haut fonctionnaire des Nations Unies partage, avec passion et rigueur, le fruit de plus de trente années d’expérience au service de la paix. Guidé par une vocation profondément humaniste, il incarne cette génération d’Homme pour qui la paix n’est pas une idée abstraite, mais une mission de vie. À travers cet ouvrage, nourri de son vécu sur les terrains de crise en Afrique, Bruno Mpondo-Epo allie la précision de l’analyste à la sensibilité du témoin. Mémoires de guerres, Souvenirs de paix se présente ainsi comme une méditation sur les mécanismes de la paix, une leçon d’humilité, de courage et d’espérance, portée par un homme qui croit encore en la capacité des nations et des peuples à se relever, à dialoguer et à bâtir ensemble un avenir plus juste et plus humain.

La Journée des Nations Unies : un symbole universel

Le 24 octobre commémore l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945, fondement d’un engagement collectif pour la paix, la dignité et la coopération entre les peuples. Depuis sa création, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a pour mission essentielle de préserver la paix et la sécurité internationales, de promouvoir les droits humains et de renforcer la solidarité entre les États. Forte de ses 193 membres, elle demeure aujourd’hui la plus grande organisation internationale et l’un des piliers de la gouvernance mondiale. L’un des rôles majeurs de l’ONU réside dans la prévention et la résolution des conflits. À travers son Conseil de sécurité, elle déploie des missions de maintien de la paix, envoie des Casques bleus pour protéger les populations civiles, surveiller les cessez-le-feu et appuyer la reconstruction des institutions après les guerres. L’ONU agit également comme médiatrice dans les crises diplomatiques, privilégiant le dialogue et la négociation à la confrontation armée.

Un hommage au multilatéralisme et aux artisans de la paix

C’est dans cet esprit que s’inscrit Mémoires de guerres, Souvenirs de paix, véritable hommage à la diplomatie, au multilatéralisme et aux acteurs de la paix, connus ou anonymes, qui œuvrent quotidiennement dans les zones de tension. Entre récit personnel et témoignage de terrain, l’ouvrage plonge le lecteur au cœur des missions de paix en Afrique, du Sahel aux Grands Lacs, en passant par la Corne de l’Afrique et l’Afrique australe. Chaque texte est accompagné d’une peinture originale, miroir émotionnel des expériences vécues ; la douleur des guerres, la résilience des peuples, la beauté fragile d’une paix retrouvée. Ces mémoires soulèvent une question universelle : comment transformer les leçons du conflit en espérance partagée ? À travers ses pages, l’auteur rappelle qu’ » il est toujours plus difficile de construire la paix que de s’engager dans la guerre « .

Un plaidoyer pour la paix durable

Mémoires de guerres, Souvenirs de paix met en lumière les causes profondes des conflits et leurs lourdes conséquences humaines et sociales. L’ouvrage souligne qu’un accord de paix n’est pas une fin, mais le début d’un long processus de reconstruction. À travers récits et peintures, Bruno Mpondo-Epo rend hommage aux efforts souvent invisibles des Nations Unies, des diplomates et de la société civile, ces véritables soldats de la paix. Bâtir la paix exige, selon lui, patience, compromis et coopération collective.

L’auteur

Bruno Mpondo-Epo, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, a consacré plus de trente ans à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix sur le continent africain. Directeur adjoint pour l’Afrique au Département des Affaires politiques de l’ONU, il a joué un rôle clé sur plusieurs théâtres de crise, notamment au Mali, au sein de la MINUSMA, où il fut Directeur des Affaires politiques et Conseiller spécial. Aujourd’hui professeur invité dans plusieurs universités et écoles de maintien de la paix, il poursuit son engagement en conseillant des États africains sur leurs politiques de sécurité et de coopération régionale. Pour lui, la réforme de l’ONU demeure essentielle ; elle doit renforcer son efficacité et revitaliser son Assemblée générale pour mieux répondre aux défis des décennies à venir.

Un livre de mémoire et d’espérance

Par-delà le témoignage personnel, Mémoires de guerres, Souvenirs de paix se veut également un appel à la conscience collective. Bruno Mpondo-Epo y rappelle que la paix n’est pas un état acquis, mais un effort quotidien, nourri par la vigilance, la justice et la reconnaissance mutuelle entre les peuples. À l’heure où le monde fait face à de nouvelles formes de divisions et d’incertitudes, son œuvre invite à réinventer le vivre-ensemble à la lumière de l’histoire et de la mémoire partagée. Ce livre n’est pas seulement un récit du passé ; il est une boussole morale tournée vers l’avenir, une exhortation à croire encore en la capacité de l’humanité à choisir la paix plutôt que la peur, la solidarité plutôt que l’indifférence. Des mots, oui, des mots, mais surtout la force des idées. Mémoires de guerres, Souvenirs de paix, écrit par un homme riche d’expérience, se lit comme une lettre adressée à l’humanité. Chaque page y fait battre le cœur d’un idéal ; celui d’un monde où la raison s’unit à la compassion, où la science éclaire la diplomatie, et où la paix devient un art à cultiver. Ce livre émeut, interroge et élève l’âme humaine. C’est une promenade à travers les blessures et les renaissances du monde, un chant pour ceux qui croient encore en la lumière malgré la guerre. Quiconque ouvrira ces pages y découvrira non seulement la rigueur d’une pensée politique et scientifique, mais aussi la douceur d’une promesse : celle que la paix, si fragile soit-elle, demeure la plus belle conquête de l’esprit humain.

