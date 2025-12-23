Camer.be
Manifestations à Buea : les habitants de Sandpit dénoncent trois mois de noir total
La ville de Buea traverse une période de vives tensions sociales suite à une mobilisation citoyenne spontanée dans le quartier de Sandpit. L'exaspération a atteint son paroxysme lorsque des dizaines de résidents ont envahi la voie publique pour protester contre l'obscurité totale qui paralyse leur quotidien depuis plus de trois mois. Munis de branches de la paix en signe de non-violence, les manifestants ont bloqué l'axe principal au niveau de Congelcam, provoquant une interruption totale du trafic routier pour alerter sur une situation jugée désormais insupportable.

Cette colère populaire s'inscrit dans un contexte de crise énergétique au Cameroun qui s'aggrave malgré les engagements répétés des autorités et des prestataires de services. Les espoirs de voir l'électricité rétablie avant les festivités de Noël se sont évaporés, plongeant les familles dans un désarroi profond à quelques jours seulement des célébrations de fin d'année. L'entreprise Eneo Cameroon, concessionnaire du service public de distribution d'électricité, avait pourtant assuré que l'installation de dix-huit nouveaux transformateurs permettrait de stabiliser le réseau dans la zone, mais ces promesses n'ont pas encore été suivies d'effets concrets sur le terrain.

Les manifestations à Buea ne sont que le reflet d'un problème systémique touchant plusieurs zones névralgiques de la commune. Si le quartier Sandpit est l'un des plus densément peuplés et des plus durement touchés, d'autres secteurs comme Muea, Mayor Street ou Bonduma subissent également des coupures d'électricité prolongées qui paralysent l'activité économique locale. Cette précarité énergétique impacte non seulement le confort des ménages mais compromet aussi la sécurité et la conservation des produits périssables, forçant les habitants à exiger une intervention d'urgence immédiate plutôt que de nouveaux calendriers de travaux.

La Région du Sud-Ouest attend désormais des réponses fortes de la part des responsables du secteur de l'énergie pour apaiser une grogne sociale qui menace de s'étendre à d'autres localités. L'absence de lumière pour Noël est vécue comme une humiliation supplémentaire par une population qui se sent abandonnée face à une infrastructure défaillante. La résolution rapide de cette panne technique est devenue un enjeu de stabilité publique majeur pour les autorités locales, qui doivent désormais choisir entre le dialogue et l'action directe pour rétablir l'ordre et le service public essentiel.

