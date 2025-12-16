Camer.be
Hommage National : Comment Contribuer aux Obsèques d'Anicet EKANE ?
CAMEROUN :: POLITIQUE

L'émotion suscitée par le décès tragique et prématuré d'Anicet EKANE, l'opposant camerounais emblématique et figure historique du nationalisme de gauche, a transcendé les frontières et ravivé un élan de solidarité populaire. Face à cette perte immense pour le Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (MANIDEM) et l'ensemble de la scène politique, la famille et les camarades du défunt se mobilisent pour lui organiser des obsèques à la mesure de son combat anticolonialiste et panafricaniste, une lutte à laquelle il a consacré plus d'un demi-siècle de sa vie. Cet événement, qui résonne comme un dernier hommage au "Camarade-Président", nécessite une mobilisation financière pour être digne d'un héros national.

Afin de permettre à toutes les personnes désireuses de participer à ce devoir de mémoire et de rendre un dernier adieu au défunt, plusieurs canaux de contribution ont été mis en place, facilitant l'accès au soutien, que l'on réside au Cameroun ou à l'étranger. La plateforme en ligne Leetchi accueille ainsi une cagnotte dédiée aux obsèques, offrant un moyen simple et sécurisé pour les donateurs internationaux d'apporter leur pierre à l'édifice.

Parallèlement, pour les contributions locales ou régionales, les systèmes de transfert d'argent mobile se révèlent être les outils les plus pratiques et immédiats. Les services Mobile Money et Orange Money sont pleinement opérationnels et centralisés par l'équipe de coordination, assurant une gestion transparente des fonds recueillis. Cette approche multicanale vise à garantir que chaque sympathisant, qu'il soit un militant de longue date ou un simple citoyen touché par le sacrifice du leader, puisse exprimer son soutien sans difficulté. Le recours à PayPal est également évoqué pour diversifier les options de paiement électronique international, réaffirmant l'appel à une contribution mondiale. Le souhait des organisateurs est clair : que l'inhumation d'Anicet EKANE soit un rassemblement mémorable, symbolisant l'unité du peuple dans son engagement pour la démocratie et la justice.

L'objectif final de cette démarche est de garantir que tous les frais inhérents à l'organisation (logistique, cérémonies, etc.) soient couverts, permettant ainsi à la famille et au parti de se concentrer pleinement sur le recueillement et l'hommage, sans la contrainte du financement. Participer à cette levée de fonds est un acte fort qui pérennise la mémoire d'un homme dont l'héritage politique et les circonstances de la mort en détention continuent de secouer et d'interroger la conscience nationale.

#AnicetEkane #Cameroun #Hommage #Obsèques #Solidarite #MANIDEM #Cagnotte

