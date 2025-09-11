Camer.be
Paul Atanga Nji révèle 37 ans de loyauté envers Paul Biya dans son livre autobiographique
Paul Atanga Nji révèle 37 ans de loyauté envers Paul Biya dans son livre autobiographique

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, officie depuis 2018 comme gardien de l’ordre et de la stabilité au Cameroun. Aujourd’hui, il dévoile une facette plus personnelle de son engagement avec la publication d’un livre intitulé « Atanga Nji Paul, 37 ans de fidélité sans faille au Président Paul Biya et aux institutions républicaines ». Paru le 10 septembre 2025, cet ouvrage autobiographique retrace son parcours et son dévouement indéfectible envers le chef de l’État.

Dans ce récit, Atanga Nji revient sur son rôle clé au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), où il a représenté les intérêts du parti dans les régions anglophones. Son ascension politique, marquée par une loyauté absolue envers Paul Biya, l’a conduit à des postes stratégiques, notamment celui de ministre de l’Administration territoriale, où il supervise la sécurité intérieure et le processus électoral .

Le livre intervient à un moment politique crucial, alors que le Cameroun se prépare pour l’élection présidentielle d’octobre 2025. Atanga Nji y défend sa vision d’un État fort et unitaire, évoquant son combat pour « le respect de la légalité républicaine ». Cette publication offre un éclairage sur les coulisses du pouvoir et les défis auxquels le gouvernement fait face, notamment la crise anglophone et les critiques internationales .

L’ouvrage, promu jusqu’au 6 novembre 2025, souligne également le rôle du ministre dans la coordination des élections et la répression des discours de haine, des thèmes qu’il a abordés récemment lors de la conférence des gouverneurs en juillet 2025 . À travers ce témoignage, Atanga Nji aspire à légitimer son action et à consolider l’héritage de Paul Biya.

