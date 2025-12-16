CAMEROUN :: Évasion Choc à Douala : Fabrice Lena Accuse Richard Tamfu de Trahison Politique :: CAMEROON

L'actualité politique camerounaise vient de connaître un rebondissement spectaculaire. Fabrice Lena Vavemi, l'homme qui avait dirigé la campagne du candidat ATEKI Caxton du Parti pour l'Action Libérale (PAL) lors de la dernière élection présidentielle contestée, a réussi à s'échapper des mailles de la police judiciaire de Douala après plusieurs mois passés derrière les barreaux.

Cette évasion audacieuse met en lumière les profondes tensions politiques qui continuent de déchirer le pays. L'arrestation de Fabrice Lena Vavemi faisait suite à ses déclarations publiques explosives sur une chaîne de la place, où il avait courageusement proclamé Issa Tchiroma vainqueur de la présidentielle, défiant ainsi ouvertement les résultats officiels.

À peine libre, l'ancien directeur de campagne a fait une sortie médiatique fracassante. Il indexe directement Me Richard Tamfu, l'accusant de traîtrise et de connivence avec le gouvernement. Ces allégations de trahison politique, émanant d'un acteur clé et aujourd'hui fugitif, ajoutent une dimension nouvelle et dramatique à la crise camerounaise post-électorale. L'accusation de Fabrice Lena Vavemi suggère que Richard Tamfu aurait agi de concert avec le pouvoir en place, fournissant des informations ou des facilités qui auraient pu, directement ou indirectement, mener à son incarcération ou compromettre la cause de l'opposition.

Ce développement survient alors que l'instabilité politique reste le maître mot au Cameroun, marqué par la répression, l'exil des leaders et la contestation électorale permanente. La fuite et les accusations de M. Vavemi rappellent la détermination de certains militants à continuer le combat même après l'échec des voies institutionnelles et le recours à la prison pour museler l'opposition. Son évasion est un geste fort qui relance le débat sur les pratiques internes de l'opposition et sur l'infiltration supposée du régime au sein même des mouvements de défense de la démocratie. Les prochains jours devraient être décisifs pour évaluer l'impact de cette accusation sur l'unité de l'opposition et la réponse des autorités à cette évasion spectaculaire.

