CAMEROUN :: Marc Brys assiste au lancement du livre hommage à Paul Biya par Mouelle Kombi :: CAMEROON

Le sélectionneur national des Lions indomptables, Marc Brys, a assisté à la cérémonie de dédicace du livre « Paul Biya ou la cohérence d’un grand homme d’État » écrit par Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Éducation physique. L’événement s’est déroulé le 10 septembre 2025 à l’hôtel Hilton de Yaoundé, en présence de personnalités politiques et institutionnelles, dont le ministre d’État Jacques Fame Ndongo, représentant le chef de l’État .

La présence de Marc Brys à cet événement culturel et politique revêt une symbolique forte, alors qu’il dirige la sélection camerounaise dans une période cruciale pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Son engagement à s’imprégner de l’écosystème politique et culturel camerounais témoigne d’une volonté d’intégration au-delà du terrain . Le livre de Narcisse Mouelle Kombi célèbre le parcours de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, en mettant en avant sa « cohérence » et sa vision pour le Cameroun. L’ouvrage s’inscrit dans une série d’hommages rendus au président, similaires à ceux accordés à d’autres figures comme le professeur Joseph Owona, honoré en 2021 pour ses contributions au droit public .

L’hôtel Hilton de Yaoundé, lieu de l’événement, est un cadre régulier pour des manifestations culturelles et politiques d’envergure. Cette démarche de Marc Brys intervient dans un contexte où le football camerounais cherche à renouer avec la stabilité, après des tensions passées entre la Fécafoot et le ministère des Sports.

