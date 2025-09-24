Camer.be
Médiascopie : Pierre Blériot Nyemeck démissionne d'Info TV
Le groupe de presse La Météo, éditeur d'Info TV, voit sa voix la plus écoutée, le quitter. Pierre Blériot Paulin NYEMECK a rendu le tablier ce mardi 23 septembre 2025.

Celui qui jusqu'à ce jour était encore directeur général adjoint et consultant permanent à la chaîne de télévision à capitaux privés Info TV, a donné sa démission à Dieudonné MVENG BALLA le PDG du groupe La Météo dont Info TV est une des composantes. Aussi les téléspectateurs ne verront-ils plus le visage de Pierre Blériot NYEMECK lors des émissions phares d'Info TV : Espace Miné et Libre Expression.

"Je viens par la présente vous informer de ma décision de démissionner de mon poste de directeur général adjoint et de mes responsabilités de consultant à Info TV.

Cette décision ne vous surprendra pas beaucoup dans la mesure où vous avez appris à comprendre ma personnalité", écrit Pierre Blériot NYEMECK au PDG du groupie La Météo.

Et de poursuivre :  "par ailleurs, je n'évoquerai pas ici les raisons de ce choix pour garder intacte la dignité des moments heureux que nous avons partagés.

Cette décision qui n'a pas obéi au principe de préavis prend néanmoins effet dès réception de ma lettre de démission.

Je reste reconnaissant pour la belle aventure que nous avons menée".

"Bonne réception", conclut  Pierre Blériot Paulin NYEMECK.

