L'Alliance des États du Sahel lance ses médias pour contrer le terrorisme médiatique
AFRIQUE :: MéDIA

AFRIQUE :: L'Alliance des États du Sahel lance ses médias pour contrer le terrorisme médiatique :: AFRICA

La Confédération de l’Alliance des États du Sahel franchit une étape historique dans sa quête d'indépendance en déployant son propre écosystème informationnel. En intégrant une télévision, une radio et une presse écrite à sa structure régionale, le Mali, le Burkina Faso et le Niger affirment leur volonté de briser les monopoles narratifs extérieurs. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de souveraineté informationnelle visant à offrir une perspective sahélienne sur les enjeux cruciaux de la zone. Pour les dirigeants de l'organisation, la maîtrise du récit national est désormais indissociable de la sécurité territoriale et de la stabilité politique.

Le discours officiel de l'organisation identifie une menace tripartite pesant sur la région, où le combat ne se limite plus au terrain militaire classique. Selon les autorités sahéliennes, la lutte contre le terrorisme armé doit impérativement s'accompagner d'une résistance face au terrorisme économique et à ce qu'elles nomment le terrorisme médiatique. Ce dernier concept désigne une influence étrangère accusée de manipuler l'opinion publique et de discréditer les choix politiques souverains des États membres. En créant ces nouveaux canaux de diffusion, l’Alliance entend opposer une réponse structurée à la guerre des récits qui fait rage dans l’espace médiatique international.

La mise en place de ces médias vise également à renforcer la cohésion régionale entre les populations malienne, burkinabè et nigérienne. En proposant des contenus directement ancrés dans les réalités locales, l'organisation souhaite s'éloigner des analyses jugées déconnectées ou partisanes souvent produites hors du continent. Cette démarche permet de valoriser les acteurs de terrain et de fournir une information de proximité indispensable à la résilience des peuples sahéliens. L'objectif est de bâtir un espace de dialogue authentique capable de soutenir les ambitions de développement et de paix de la confédération.

Enfin, cette offensive médiatique marque une transition majeure dans la géopolitique du Sahel, transformant l'alliance militaire en un bloc politique et culturel cohérent. En se dotant d'outils de communication puissants, les pays membres affichent leur détermination à s'imposer comme des interlocuteurs incontournables sur la scène mondiale. La reconquête de l'espace numérique et hertzien devient ainsi un levier de légitimité pour ces États engagés dans une profonde transformation de leur gouvernance. Ce dispositif médiatique complet illustre la volonté de l’organisation de reprendre le contrôle de sa narration et de projeter une image de force et d'unité face aux défis sécuritaires contemporains.

L'actualité en vidéo