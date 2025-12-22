-
© Camer.be : Paul Moutila
- 22 Dec 2025 17:17:28
- |
- 652
- |
-
AFRIQUE :: L'Alliance des États du Sahel lance ses médias pour contrer le terrorisme médiatique :: AFRICA
La Confédération de l’Alliance des États du Sahel franchit une étape historique dans sa quête d'indépendance en déployant son propre écosystème informationnel. En intégrant une télévision, une radio et une presse écrite à sa structure régionale, le Mali, le Burkina Faso et le Niger affirment leur volonté de briser les monopoles narratifs extérieurs. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de souveraineté informationnelle visant à offrir une perspective sahélienne sur les enjeux cruciaux de la zone. Pour les dirigeants de l'organisation, la maîtrise du récit national est désormais indissociable de la sécurité territoriale et de la stabilité politique.
Le discours officiel de l'organisation identifie une menace tripartite pesant sur la région, où le combat ne se limite plus au terrain militaire classique. Selon les autorités sahéliennes, la lutte contre le terrorisme armé doit impérativement s'accompagner d'une résistance face au terrorisme économique et à ce qu'elles nomment le terrorisme médiatique. Ce dernier concept désigne une influence étrangère accusée de manipuler l'opinion publique et de discréditer les choix politiques souverains des États membres. En créant ces nouveaux canaux de diffusion, l’Alliance entend opposer une réponse structurée à la guerre des récits qui fait rage dans l’espace médiatique international.
La mise en place de ces médias vise également à renforcer la cohésion régionale entre les populations malienne, burkinabè et nigérienne. En proposant des contenus directement ancrés dans les réalités locales, l'organisation souhaite s'éloigner des analyses jugées déconnectées ou partisanes souvent produites hors du continent. Cette démarche permet de valoriser les acteurs de terrain et de fournir une information de proximité indispensable à la résilience des peuples sahéliens. L'objectif est de bâtir un espace de dialogue authentique capable de soutenir les ambitions de développement et de paix de la confédération.
Enfin, cette offensive médiatique marque une transition majeure dans la géopolitique du Sahel, transformant l'alliance militaire en un bloc politique et culturel cohérent. En se dotant d'outils de communication puissants, les pays membres affichent leur détermination à s'imposer comme des interlocuteurs incontournables sur la scène mondiale. La reconquête de l'espace numérique et hertzien devient ainsi un levier de légitimité pour ces États engagés dans une profonde transformation de leur gouvernance. Ce dispositif médiatique complet illustre la volonté de l’organisation de reprendre le contrôle de sa narration et de projeter une image de force et d'unité face aux défis sécuritaires contemporains.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique MéDIA
Les + récents
AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun
Diplomatie : Elisabeth Moore Aubin, nouvelle ambassadrice des États-Unis au Cameroun
Insalubrité à Yaoundé : le quartier Coron étouffe sous la pollution de son ruisseau
Le Gouverneur du Littoral crée l'indignation sur la nutrition des détenus
Crise anglophone : Quand la succession d’État rattrape le Cameroun
MéDIA :: les + lus
Afrique:Les Télévisions africaines sur Internet
- 23 January 2015
- /
- 25741
Jeune Afrique : « Sac à merde et bras armé de la Françafrique »
- 05 August 2015
- /
- 24248
Jeune Afrique : Au sommaire du magazine du 19 Juin 2016.
- 17 June 2016
- /
- 21451
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 219660
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 211363