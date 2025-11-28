-
Hommage : Décès d'Amina Habiba de CRTV News, une Figure Emblématique du Journalisme Camerounais :: CAMEROON
Le paysage médiatique camerounais est en deuil. La triste nouvelle du décès de la journaliste Amina Habiba de CRTV News a été confirmée ce jeudi 27 novembre 2025. Cette disparition, survenue des suites d'une longue maladie, laisse un grand vide au sein de la profession et émeut le public qui appréciait son professionnalisme et sa présence à l'antenne.
Amina Habiba était bien plus qu'une simple présentatrice ; elle était une voix respectée et un visage familier du journalisme audiovisuel dans la région. Son parcours professionnel au sein de la CRTV, l'organisme de radiodiffusion et de télévision public, a été marqué par une rigueur et une élégance saluées par ses pairs. Elle incarnait une certaine excellence dans le traitement de l'information, devenant au fil des ans une figure emblématique de la chaîne.
Pour la télévision camerounaise, le décès d'Amina Habiba marque la perte d'un talent rare et d'une professionnelle engagée. Les détails concernant l'organisation des obsèques et les cérémonies d'hommage devraient être communiqués prochainement par sa famille et la direction de la CRTV. En attendant, la communauté nationale se joint au deuil de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Cet article se veut un témoignage et un hommage à l'héritage laissé par cette grande dame de la presse. L'optimisation passe par la reconnaissance de l'impact de cette perte sur l'actualité du journalisme camerounais.
