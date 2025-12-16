CAMEROUN :: Journalisme de référence: Une connexion entre les droits humains et les thématiques émergentes :: CAMEROON

Les sujets liés à l'environnement, au changement climatique, à la migration, à la cyber sécurité, à la santé et à l'économie, ainsi que les tendances comme le journalisme de données et de vérifications devraient avoir une place de choix dans les colonnes de Le Messager.

Presse camerounaise : pouvoir ou comptoir ? Venant Mboua, ancien journaliste de Le Messager, n’a pas éloigné son regard sur les tristes réalités de l’univers médiatique au Cameroun.

Le 03 mai 2025, sur le mur de son compte Facebook, il s’est posé cette question. Une interrogation autant pertinente que 35 ans après la promulgation de la loi de décembre 1990 sur la communication sociale, le visage de la presse écrite ou audiovisuel au Cameroun est moins reluisante.

Malgré la mise en pratique des nouvelles technologies de l’information et de la communication, avec l’intrusion de l’intelligence artificielle, le statut du journaliste camerounais, y compris celui de Le Messager, est toujours flou. Ses conditions de travail et d’existence riment avec précarité. Les journalistes de la presse, en majorité, cumulent de nombreux mois d’arriéré de salaire. Ils vivent tétanisés. Ils n’ont pas droit à dénoncer les puissants ou les pontes du parti au pouvoir qui abusent des non affiliés de la république et violent impunément les droits humains des citoyens. Ils n’ont pas le droit de se faire le porte-voix des gouvernés contre les gouvernants. Ils n’ont pas le droit d’être « à l’écoute du peuple », comme le proclamait feu Pius Njawé, fondateur de Le Messager.

Des éclairages essentiels et éloquents

Alors qu’il est important et vital de réinventer la pratique du journalisme au Cameroun à travers la refondation des supports crédibles et classiques comme Le Messager qui cumule 45 années d’existence et a été plusieurs fois partenaires de Journalistes en Afrique pour le développement (Jade). Après le projet Droits humains en milieu carcéral lancé en avril 2011 pour une période 18 mois, Jade Cameroun et le journal fondé par feu Puis Njawé ont collaboré entre octobre 2020 et décembre 2023 dans le cadre du Projet Presse Libre pour la Promotion des Droits Humains (Plpdh). Résultat : plus de 200 articles orientés Droits Humains et diffusés par le journal chapeautés par Jean François Chanon.

Acteur du partenariat entre Jade et Le Messager et président de l’association Caractères Sans Frontières et ancien journaliste à Ouest France, Louis Le Meter pense qu’il est important que la collaboration entre les journalistes, d’une part, les avocats, les défenses des droits humains, les agents et officiers de police judiciaire et les magistrats, d’autre part, soient maintenus. Relecteur des articles de la presse écrite dans le cadre du projet Presse libre pour promouvoir les droits, il trouve que les journalistes impliqués, dont ceux parrainés par Le Messager, ont été professionnels.

Coordonnateur de Jade, Etienne Tassé partage cet avis. Il assume le fait qu’au cours de ses années, lui et ses collaborateurs ont travaillé ensemble pour renforcer les médias camerounais sur le journalisme fondé sur les droits humains et pour sensibiliser les autres acteurs impliqués dans la protection des droits humains.

Selon lui, les résultats des trois enquêtes sur la place des informations des droits humains dans les médias apportent des éclairages essentiels et éloquents à ce sujet. Le coordonnateur de Jade témoigne que diverses activités menées sous l’impulsion de cette organisation ont jeté les bases d’une collaboration fructueuse entre journalistes d’une part, et d’autre part, les détenteurs de l’information sensible que sont les magistrats, les gendarmes, les policiers, les militants de défense des droits humains et les avocats. Car, comme le clame l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et l’article 9 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples ratifiés par le Cameroun, le droit d’informer et d’être informé est un droit humain fondamental. Il promeut la démocratie et permet de la transparence dans la gouvernance et le respect des autres droits humains.

D’où la nécessité pour les journalistes de donner sens aux faits sacrés, de s’affirmer dans une logique de positionnement éditorial qui permet d’informer, de susciter l’émotion et de pousser au changement des comportement et à l’action positive pour la promotion du développement économique et social dans une société de démocratie pluraliste où élection libre et crédible doit rimer à l’alternance pour la gestion des institutions locales ou nationales.

Dans la vraie presse…

Etienne Tassé milite aussi pour l’introduction thématique émergente en journalisme dans les médias camerounais à l’instar de Le Messager. André Naoussi, journaliste chevronné s’inscrit aussi dans ce sillage. Il plaide pour la familiarisation des journalistes en service dans les rédactions du pays avec les sujets liés à l'environnement, au changement climatique, à la migration, à la cyber sécurité, à la santé et à l'économie, ainsi que les tendances comme le journalisme de données et de vérifications.

Des options applicables à la refondation de Le Messager et qui remettent sur la sellette cette déclaration de Hervé Kempf, journaliste spécialiste de l’environnement au journal Le Monde en France : « On s’est retrouvé à avoir une démarche journalistique d’information relativement engagée mais avec des techniques journalistiques de vérification de l’information, d’acceptation de laisser parler les contradicteurs, enfin les gens opposés et avec une approche de maquette, d’écriture très journalistique. […] Et c’était le seul vrai canard qui avait une ambition à la fois d’engagement écologique, mais d’excellence journalistique. On n’était pas dans la presse militante, on était […] dans la vraie presse si j’ose dire. »

