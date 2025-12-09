-
CAMEROUN :: Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin :: CAMEROON
Une discussion animée a opposé Samuel Eto’o et le journaliste Parfait Ayissi au sujet de la nomination de Gaël Enganamouit. L'échange a débuté quand Eto'o a reproché à Ayissi d'oublier les « braves dames » du football féminin dans son analyse.
Ayissi a rebondi en évoquant l'entrée d'Enganamouit au comité exécutif du football féminin, un choix qui « a fait couler beaucoup d'encre ». Le président de la FECAFOOT a immédiatement contre-attaqué, demandant quel problème posait cette présence. La réplique d'Ayissi, pointant « la question des mœurs », a enflammé les échanges.
Eto’o a alors suggéré qu'il pourrait aussi fouiller dans la vie du journaliste, évoquant des accusations passées, avant de se reprendre et de refuser ce débat personnel. Il a recentré le sujet sur la compétence professionnelle, affirmant sa conviction qu'Enganamouit serait « à la hauteur de la mission ».
Ce vif dialogue, révélateur des tensions médiatiques persistantes autour de la fédération, souligne les défis de gouvernance et les polémiques qui entourent la promotion des femmes dans le football camerounais.
