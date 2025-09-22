CAMEROUN :: Quatre raisons pour lesquelles Joshua Osih gagnera l’élection présidentielle :: CAMEROON

L’élection présidentielle aura lieu le 12 octobre 2025 et le candidat Joshua Osih a été investi par le SDF qui participe pour la sixième fois à une telle compétition avec l’expérience d’une victoire volée en 1992. Le parti ne s’est donc pas préparé à cette élection en amateur. En 35 ans d’existence, le parti a compris comment la machine électorale fonctionnait au Cameroun. Voici les quatre choses qui comptent et sur lesquelles le candidat Joshua Osih a largement travaillé pendant les trois dernières années :

1. La maîtrise du fichier électoral

En 2025, la fraude électorale au Cameroun est légale c’est-à-dire qu’elle se fait à travers des mécanismes inscrits dans la loi. L’un de ces mécanismes et le plus important, c’est la difficulté pour les candidats à avoir accès au fichier électoral. Tout se joue autour de la notion de « publication » de la liste électorale. Pendant le débat sur l’actuel code électoral, Joshua Osih, alors vice-président du SDF et ensuite député à l’Assemblée nationale, n’avait pas obtenu de la Majorité Présidentielle de définir ce que l’on entendait par « publication ». Il avait été combattu par les Anciens Ministres qui se cherchent dans l’opposition aujourd’hui alors qu’ils s’étaient déjà tirés une balle dans le pied pendant qu’ils étaient à la mangeoire. Pour faire simple, ELECAM explique aujourd’hui que « publier » est synonyme d’afficher devant ses antennes au niveau local. Par conséquent, pour avoir le fichier électoral au Cameroun, il faut combiner les 360 listes issues des antennes ELECAM plus les listes de la Diaspora, ce qui est fastidieux. Le SDF est le seul parti politique au Cameroun à avoir fait ce travail fastidieux. Le parti a désigné suffisamment à TEMPS ses représentants dans les Commissions Mixtes, ce qui lui a permis d’avoir le fichier électoral national. De la même façon qu’une industrie ne fonctionne pas sans matière première, c’est une perte de temps pour un candidat d’aller à une élection sans connaître le fichier électoral.

Lorsque le SDF n’avait pas l’expérience des élections, le parti passait son temps à courir après les masses populaires comme certains le font aujourd’hui. Or, c’est inutile. Pour gagner une élection, il faut plutôt se concentrer sur les personnes inscrites dans le fichier électoral. Pour être honnête, seul le RDPC, parti au pouvoir, avait compris cette nuance jusqu’à présent. Si vous voulez gagnez les élections, alors vous vous activez à inscrire vos partisans sur la liste électorale. Or, le SDF fait partie des rares partis politiques qui siégeaient régulièrement au sein de toutes les Commissions Mixtes en charge de l’inscription sur la liste électorale.

Certains disent que le vote au Cameroun est communautariste. C’est un raccourci inexact. Cette erreur pousse les gens à croire qu’un membre d’une communauté ethnique pourrait prescrire le vote dans cette communauté. C’est simplement faux. La littérature sur la question fait plutôt savoir que le vote est clientéliste. Les réseaux de clientélisme n’ont aucune coloration ethnique. Le clientélisme politique est une communauté d’intérêts (politiques, économiques ou financiers) que les membres défendent quelle que soit leur origine. Le système de clientélisme camerounais est hiérarchisé et à la tête de chaque micro-pyramide se trouve un « Boss » qui prescrit le vote du réseau. Les gens sont soudés dans le réseau parce que leur survie sociale en dépend. C’est d’ailleurs pour cela qu’au Cameroun, lorsque vous avez fini de convaincre quelqu’un, il ne s’aligne jamais sur le champ ; il ou elle vous donne rendez-vous pour se décider, le temps justement de consulter les responsables de son réseau. C’est aussi pour cela que les gens votent contre le bon sens parce qu’ils sont conditionnés par les intérêts qui les tiennent d'une façon ou d'une autre. Pour gagner les élections au Cameroun, il faut tenir les électeurs quelque part. En fait, ce n’est pas le candidat qui tient les gens ; c’est le « Boss » qui joue le rôle de prescripteur. Le problème avec les « influenceurs » qui donnent des consignes de vote aujourd’hui est qu’ils n’avaient pas travaillé à inscrire leurs followers sur les listes électorales au moment où c’était encore possible. Certains candidats étaient même encore à la mangeoire. « On ne nourrit pas la poule le jour du marché », dit-on. Personne ne viendra le jour des élections arracher le réseau de clientèles de l’autre. La campagne électorale, efficace, consiste à entretenir et à consolider ses réseaux sur le terrain. Depuis 22 ans, nous avons observé que l’opportunisme politique ne paie pas. C’est n’est pas en 2025 que cela va payer. Le candidat Joshua Osih travaille son réseau depuis 3 ans. Son travail va payer.

Le seul regret est que beaucoup d’opportunistes s’emploient à chercher les contacts des responsables locaux du SDF pour essayer de les détourner. Dans la partie septentrionale du pays, ils procèdent par le mensonge et la manipulation ; ils font croire qu’ils appellent de la part du Président Joshua Osih. C’est le vol. Dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et l’Extrême-Nord, les ennemis de la République procèdent par terrorisme. Ils ont recommencé à brûler des villages, à tuer et à semer la terreur pour empêcher nos partisans à sortir le jour du vote. Mais, le SDF donne une seule consigne : VAINCRE LA PEUR pour se libérer. Vous comprenez que notre plus grande préoccupation actuellement est de protéger notre maison contre des bandits et autres prédateurs qui rodent autour. Ils attendent la saison des récoltes pour venir essayer de voler ou de saccager. Cela ne marchera pas et ce, par tous les moyens. Nous n’allons pas soutenir le chantier de la construction d’une société où l’on ne valorise pas le TRAVAIL.

2. La sécurisation du vote

Une chose est de pousser les électeurs à voter et une chose est de contrôler leur vote. Comme vous le savez, Joseph Staline disait que ce sont ceux qui comptent le vote qui décident de tout. Il avait raison. Il faut environ 32000 personnes pour sécuriser le vote au Cameroun. Le Candidat Joshua Osih est le seul qui recrute et forme les agents électoraux depuis 3 ans. Tous ceux qui ont visité le SDF ces dernières années ont pu être témoin de l’immense activité que cela suppose en plein temps. Certaines organisations s’essaient à cette activité depuis peu. Il faudrait leur demander comment c’est une tâche ardue. La revue des chiffres dans toutes les organisations qui s’en occupent au Cameroun en ce moment montre qu’aucune n’a dépassé la barre de 10000 « observateurs neutres » en ce moment. Je mets « observateurs » et « neutres » entre guillemets parce qu’un observateur ne pourra pas faire le travail de « représentant du candidat » que la loi réserve exclusivement aux partis politiques en lice. Et si vous dites aux observateurs recrutés sur la base de la neutralité qu’ils appartiendront désormais à un parti politique, alors vous en perdrez au moins les deux tiers. Et si vous publiez la liste de vos agents non formés, alors ils seront corrompus par le RDPC. Joshua Osih est le seul candidat à avoir travaillé dur pour recruter 96000 agents électoraux depuis 3 ans. C’est le seul candidat qui s’est donné plusieurs roues de secours et qui est capable de passer entre les mailles du système. C'est le seul candidat qui est prêt !

J’ai vu que certains candidats copient platement le SDF et annoncent qu’ils sont aussi entrain de recruter 90000 « scrutateurs ». D’abord, au sens de la loi, les scrutateurs désignent tout autre chose et la responsabilité de leur recrutement n’incombe ni aux candidats ni aux partis politiques en lice. Comme quoi, lorsqu’on vole, on ne sait toujours pas faire usage des idées volées. On observe bien qu’il y a des candidats pistonnés par le RDPC pour tenir le SDF à la culotte. Mais, on avance ! Ensuite, il existe des « illuminés » qui croient pouvoir faire ce travail en 3 semaines. C’est voué à l’échec comme par le passé où les partis de l’opposition n’étaient que très rarement représentés dans 3% des bureaux de vote. Par conséquent, les PVs qui comptent ne pouvaient qu’être rédigés en faveur de Paul Biya. Le candidat Joshua Osih est le seul qui travaille depuis 3 ans pour contrer la fraude légale de Paul Biya. Ne pas voter pour Joshua Osih le 12 octobre 2025, c’est jeter son vote car, il ne sera pas comptabilisé en faveur des candidats non représentés dans les bureaux de vote et ce sera légal. Depuis 2004, l’on observe que les électeurs ont toujours fait preuve de la maturité électorale. Ils ne jetteront pas leur vote en choisissant un candidat qui ne pourra pas le sécuriser.

3. La maîtrise du Cameroun profond et la disposition d’un appareil politique.

Beaucoup de candidats n’ont pas d’appareil politique. Ils ont emprunté des partis yango qui n’ont pas d’implantation sur le territoire national et à l’international. Or, on ne fait pas la politique sans appareil politique solide. Et l'histoire montre que tous ceux qui ont emprunté un tango ont toujours eu des problèmes avec le conducteur. Joshua Osih a un appareil solide. Son équipe de campagne qui sera publié ce 25 septembre 2025 compte 27000 personnes réparties dans près de 14000 villages du pays. En clair, le SDF est le SEUL parti aujourd’hui représenté dans tous les arrondissements du pays. Même le RDPC n’a plus de représentant dans les 43 arrondissements en situation de guerre au Cameroun. Le candidat Joshua Osih est le seul qui a fait trois fois le tour du Cameroun depuis 2023. C’est le seul qui est allé dans le plus grand nombre de villages du pays et qui a parlé à la majorité des électeurs. C’est le seul qui a été dans les camps de réfugiés et de déplacés internes. Mieux, il a touché la réalité du doigt. Il n’est pas comme ces candidats qui ne sortent jamais de leur palais ou qui restent essentiellement en ville et envoient leurs photos au village. L’électorat qui fait basculer les élections au Cameroun est rural. En 2025, la consigne de vote est simple et claire : on ne vote plus pour la PHOTO. Le Cameroun compte 360 arrondissements et il vous faut un an minimum pour faire un tour complet si vous considérez que vous pouvez faire un arrondissement par jour. D’une part, les Camerounais ne voteront plus pour ceux qu’ils ne voient chez eux que pendant la campagne électorale. D’autre part, l’occasion de la campagne électorale est très insuffisante pour permettre aux candidats opportunistes d’aller au-delà des 10 capitales régionales en marquant quelques arrêts sur le chemin. Au Cameroun, l’heure n’est plus au bricolage. Les Camerounais voteront contre l’élitisme. Si vous voulez représenter le peuple, alors vous devez aller vers ce peuple. Vous ne pouvez pas rester toute votre vie à Douala et dire que vous représentez le peuple. C’est perçu sur le terrain comme une moquerie et une provocation. Le Candidat Joshua Osih est allé chercher la légitimité du peuple sur le terrain là où aucun autre candidat n’a jamais mis pied depuis les indépendances du pays : les arrondissements de Koza, Gobo, Mudemba, Mouloudou, Blangoua, Pouss, Yokadouma, Meyomessi, Biwong-Bulu, etc. Paul Biya lui-même n'a jamais mis pied à Sangmelima depuis plus de 20 ans. Le programme politique de Joshua Osih reflète les 9 plus grands cris de détresse du peuple camerounais. Les Camerounais crient : « Sauvez-nous ! » et Joshua Osih est le seul candidat qui est allé savoir ce qui se passe et de quoi il faut sauver le peuple : du chao, de la précarité, de l’absence d’identité et de citoyenneté, de l’obscurité et de la soif, de l’enclavement, de l’aliénation culturelle et du retard scolaire, du retard numérique, de la dégradation de la santé et de l’environnement, de l’insécurité sociale et de la pénibilité du travail, de l'accaparement des terres et des expropriations, etc. C’est le programme de Joshua Osih qui incarne le plus les aspirations du peuple. D’autres candidats comptent sur le vote identitaire. Certains font valoir qu’ils sont « nordistes » alors qu’ils n’ont que très rarement mis leurs pieds au Nord depuis les 20-35 ans qu’ils etaient au gouvernement. Ils n’avaient jamais mis pied au Nord lorsqu’il y avait les inondations, les sécheresses, les atrocités de Boko Haram, etc. Joshua Osih est le seul candidat à avoir visité les camps de réfugiés de Boko Haram. Les Nordistes voteront contre l’escroquerie politique de certaines élites du Nord et voteront ceux qui sont à leurs côtés au quotidien. Joshua Osih leur a proposé « l’équilibre communal » en lieu et place de l’équilibre régional en vue de faire justice aux gens qui vivent effectivement sur place et d’empêcher que la part du Nord ne revienne essentiellement qu'aux élites et leurs enfants qui vivent à Douala ou à Yaoundé et qui n’ont jamais mis pied au Nord mais qui, se réclament opportunément « nordistes » à l’heure du partage.

4. La mise en conformité

Toutes les compétitions ont des règles auxquelles il faut se conformer pour rester en lice. En anglais, on parle de « compliance » et ça ne rit pas n’en déplaise aux profanes. Au 21 septembre 2025, l’essentiel des candidats ne peuvent plus être déclarés vainqueurs parce qu’ils ont déjà violé GRAVEMENT les règles de libre compétition. L’Institution qui contrôle la conformité des candidats est entièrement à la solde du Président sortant qui n’hésitera pas à en faire usage en cas de défaite. Le SDF a fait l’expérience du Conseil Constitutionnel pendant cette élection lorsque l’avocat du RDPC qui défendait curieusement un candidat satellite a proposé la forclusion qui a été validée en vue de favoriser la dispersion des votes qui seront exprimées en faveur du candidat Joshua Osih. Pour faire simple, il faut comprendre que les élections sont comme le marathon. Vous ne serez jamais déclaré vainqueur si vous êtes parti avant les autres. La campagne électorale commence officiellement le 27 septembre 2025 et c'est la loi qui s'applique à tous les candidats. Dès lors que le corps électoral est convoqué, les candidats entrent en compétition. Les opportunistes veulent rattraper maintenant le retard de ce qu’ils auraient dû faire 2 ans avant la convocation du corps électoral. J’entends les gens me dire que « ce qui n’est pas interdit est autorisé » sauf que vous ne pouvez pas mener ce faux débat comme vous l’avez fait sur le mandat impératif alors que vous ne détenez pas la prise de décision au Conseil constitutionnel. Cela ne sert à rien de concentrer ses espoirs entre les mains des candidats qui vont perdre devant le Conseil Constitutionnel parce qu’ils sont déjà tombés dans le piège du pouvoir en place. Joshua Osih est le seul candidat sérieux qui a l’expérience du système. Et vous le saurez encore plus lorsque le match proprement dit commencera ce 27 septembre.

En conclusion, je veux dire que « qui veut aller loin, ménage sa monture ». Ce n’est pas le jour du marché que certains réussiront à nourrir la poule. Un ministre, à l’instar de Nicolas Sarkozy, qui a les ambitions de devenir Président de la République, démissionne du gouvernement au moins deux ans avant les élections. Deux ans, c’est le temps minimal pour préparer une élection présidentielle. Il est venu le temps d'être sérieux dans ce pays. On ne chasse pas Biya pour avoir pire que Biya. Ce n'est certainement pas le point de vue des travailleurs qui veulent toujours récolter le fruit de leur travail. Les Camerounais ont pris leurs responsabilités en main : ils ne soutiendront plus le bricolage et l’opportunisme politique ; ils ont décidé cette fois-ci de récompenser le travail sérieux.

« Qui sème le vent, récolte la tempête », dit-on. Les Camerounais ont tiré toutes les leçons de cet adage qui est encore vrai aujourd’hui et qui sera encore vrai demain. Le DIABLE dont il est question est celui que vous connaissez depuis 35 ans et qui avance tant bien que mal, avec ses forces et ses faiblesses, ses hauts et ses bas, sur un sentier plein d’obstacles. Le SDF est le seul diable que l’on connaît au Cameroun et qui a fait preuve de résistance depuis 35 ans. Le choix du candidat du SDF est le SEUL choix du bon sens et de la raison.

Je réponds pour sortir à la question sur la Coalition : Peut-on gagner tout seul ? Évidemment NON ! Ne faut-il pas une coalition ? Évidemment que OUI ! Mais, un EXPERT fait avec les éléments qu’il a entre les mains. Le SDF travaille pour une Coalition de l’opposition autour d’un projet politique depuis 2021. Pour le Social Democratic Front- SDF, il n'y aurait pas eu autant de candidatures. J’ai moi-même facilité 9 ateliers des partis politiques et autres partenaires sociaux à cet effet. Nous avons participé à d’autres ateliers. Personnellement, j’ai même été rapporteur de beaucoup de plateformes. Mais, toujours en vain. Les échecs viennent essentiellement du fait que l’opinion instrumentalisée par le RDPC qui en a intérêt, continue de croire qu’il faut s’aligner derrière un individu pour gagner. Or, ces individus changent de position comme des girouettes au gré du vent, ce qui engendre TOUJOURS des méfiances. Joshua Osih est le candidat majeur dont l’égo est le moins développé au Cameroun. Ceux qui le connaissent le savent. Son problème, c’est qu’il refuse de faire dans la langue de bois. Il exprime directement sa position au lieu de faire semblant. Parmi les 11 candidats de l’opposition, personne ne veut la coalition plus que lui ! Mais, Joshua Osih ne veut pas faire le « commerce de la coalition » dont certains ont déjà écho dans l’opinion publique au Cameroun. Il ne veut pas entrer dans le marchandage. Il ne s'est pas attaché le service de toutes celles et de tous ceux qui viennent lui "vendre" leur soutien. En tant que Directeur de campagne, je n’ai pas la possibilité de mettre en œuvre le populisme que j’enseigne par ailleurs ou de mettre en œuvre un plan de propagande. Joshua Osih veut rester VRAI. Peut-être qu’il est né beaucoup plus tôt pour faire la politique à la camerounaise mais, c’est un entrepreneur prospère et donc, une personne qui sait ouvrir de nouvelles pistes et investir sur un terrain nouveau. Nous croyons que la politique dès 2025 doit être un peu plus PROPRE que par le passé. Il y a beaucoup de "commerçants" qui doivent dégager eux-aussi. C’est aussi ça le changement tant voulu par les Camerounais.

Joshua Osih sera récompensé pour son travail bien fait. En tant que personnalité, il est vrai et il est le seul diable que les Camerounais connaissent mieux. Il est resté LOYAL au Chairman Ni John Fru Ndi et il restera LOYAL au peuple camerounais. Il a traversé l’adversité et la calomnie des vétérans politiques au sein du SDF pour être élu à la tête du parti, ce qui montre sa capacité à gagner et à gérer la diversité. Les Camerounais rejettent l’éternisation du Président sortant Paul Biya à la tête du pays ; ils ne voteront pas pour ceux qui s’accrochent à la tête de leurs partis et qui feront pire que Biya. Le SDF est le parti le plus démocratique du Cameroun et c’est ce projet démocratique que son candidat appliquera à la tête du pays.

Joshua Osih est le seul candidat qui est du côté des SOLUTIONS. D’ailleurs, ses détracteurs l’appellent « proposant ». Les Camerounais dans leur immense majorité ne veulent plus de la langue de bois. Ils ne veulent plus de beaux discours ou de belles paroles ; les Camerounais veulent des solutions et des actions publiques concrètes. Seul le candidat Joshua Osih porte cette offre pour le Cameroun et c’est pour cela qu’il sera élu Président de la République le 12 octobre 2025.

"Sauver le Cameroun" , c'est sa seule mission.

Vive le Cameroun !

