Camer.be
AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun
CAMEROUN :: SPORT

AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun :: CAMEROON

Le monde du sport camerounais est en ébullition suite à l'annonce du geste spectaculaire de l'ancien champion des poids lourds de l'UFC. En pleine préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations, Francis Ngannou a décidé d'afficher publiquement son soutien indéfectible aux Lions Indomptables à travers un pari audacieux. Le combattant aurait ainsi misé la somme de neuf millions de francs sur un sacre final du pays organisateur ou favori selon les tableaux de compétition. Cette marque de confiance monumentale souligne l'engagement du Predator envers les couleurs nationales et vient galvaniser les troupes à l'approche des phases décisives du tournoi continental.

Si les pronostics se confirment et que le Cameroun soulève le trophée tant convoité, ce pari rapporterait un bénéfice net de deux cent neuf millions à l'athlète. Au-delà de l'aspect financier, cet acte est perçu comme une stratégie de motivation psychologique visant à renforcer l'union sacrée autour de la sélection nationale. En s'affichant comme le premier supporter des Lions, Ngannou rappelle que la solidarité entre les icônes sportives est un levier puissant pour le rayonnement du pays. Ce soutien de poids intervient dans un climat où la ferveur populaire est essentielle pour porter l'équipe vers un nouveau titre historique sur la scène africaine.

L'annonce de ce pari massif alimente les discussions sur les plateformes numériques et dans les cercles sportifs de la sous-région. Elle témoigne de la détermination de Francis Ngannou à investir, même symboliquement, dans le succès de ses compatriotes. Les parieurs et les analystes scrutent désormais avec une attention redoublée les performances de l'équipe nationale, dont la cote de popularité vient de grimper en flèche. Ce geste audacieux s'inscrit dans une dynamique de paris sportifs de plus en plus médiatisés, où les célébrités n'hésitent plus à mettre en jeu des sommes importantes pour soutenir leurs convictions athlétiques.

Alors que la compétition entre dans sa phase critique, l'influence de cette mise se fait sentir jusque dans les vestiaires. La perspective de voir une légende mondiale du combat s'impliquer de la sorte offre aux joueurs une pression positive supplémentaire. La route vers la finale de l'AFCON 2025 s'annonce parsemée de défis, mais avec de tels soutiens, les Lions Indomptables disposent d'un moral d'acier. Le destin du Cameroun dans cette compétition est désormais lié, par la force des chiffres, à l'intuition d'un homme habitué à triompher contre toute attente, faisant de ce tournoi un enjeu national majeur pour le sport camerounais.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Ngannou #AFCON2025 #LionsIndomptables #CAN2025 #Sport #Pronostics

Lire aussi dans la rubrique SPORT

AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun
Villarreal accueille le leader FC Barcelona
Affaire Marc Brys : Le Piège du Contrat et l'Indemnité de Départ Dérisoire
CAN 2026 : Bell Dénonce les Dérives d'Eto'o à la FECAFOOT et Prédit l'Échec des Lions
LA PANTHERE SPORTIVE DU NDE REMPORTE LA COUPE DU CAMEROUN 2025
AS Caron lance sa saison 2026 et dévoile ses nouveaux maillots
Bundesliga : Borussia Dortmund reçoit Mönchengladbach
Surprise CAN : Le Cameroun convoque Arnaud Kamdem, un joueur de sixième division brésilienne !
Champigny-sur-Marne : André Kana-Biyick présente son livre et tacle la nouvelle génération des Lions
Le Minsep Narcisse Mouelle Kombi prend acte du départ de Marc Brys des Lions Indomptables
Parier sur la CAN : ce qu’il faut savoir avant d’utiliser 1xBet et ParieurAfricain.com
Sport canin : Entrée remarquée du Cameroun sur la scène canine internationale à Abidjan
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:35
AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun

AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun
01:14
Diplomatie : Elisabeth Moore Aubin, nouvelle ambassadrice des États-Unis au Cameroun

Diplomatie : Elisabeth Moore Aubin, nouvelle ambassadrice des États-Unis au Cameroun
00:39
Insalubrité à Yaoundé : le quartier Coron étouffe sous la pollution de son ruisseau

Insalubrité à Yaoundé : le quartier Coron étouffe sous la pollution de son ruisseau
00:00
Le Gouverneur du Littoral crée l'indignation sur la nutrition des détenus

Le Gouverneur du Littoral crée l'indignation sur la nutrition des détenus
23:48
Crise anglophone : Quand la succession d’État rattrape le Cameroun

Crise anglophone : Quand la succession d’État rattrape le Cameroun

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo