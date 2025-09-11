CAMEROUN :: Célestin Tawamba acquiert Chococam : stratégie d’expansion agroindustrielle en Afrique :: CAMEROON

L’homme d’affaires camerounais Célestin Tawamba, déjà propriétaire des Grands Moulins du Cameroun et du Congo, renforce son empire agroindustriel avec l’acquisition de la Chocolaterie Confiserie du Cameroun (Chococam) pour 60 milliards de FCFA. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de désengagement du géant sud-africain Tiger Brands de ses filiales africaines, offrant à Tawamba une opportunité unique de consolider son influence dans la transformation agroalimentaire locale .

Fondateur de la marque Pasta, Célestin Tawamba positionne Cadyst comme un acteur majeur en Afrique Centrale, rivalisant avec les internationaux comme Cargill et Olam, dominateurs dans le cacao ivoirien et camerounais . Son ambition est désormais de s’étendre en Afrique de l’Ouest, profitant de la dynamique de croissance agroindustrielle portée par des investissements structurants, tels que le projet de 12 milliards de dollars du Petroleum Hub au Ghana ou les initiatives de la Société africaine de commerce et d’industrie (SATCI) soutenue par Afreximbank à hauteur de 1 milliard de dollars .

Le contexte régional est favorable : l’Afrique mise sur la transformation locale pour capter la valeur ajoutée de ses ressources, comme le cacao dont moins de 10 % est transformé sur place . Tawamba incarne cette tendance, combinant rachats stratégiques et vision intégrée, de la production à la commercialisation. Toutefois, des défis persistent, notamment logistiques et infrastructurels, qui pourraient freiner cette expansion .

Cette acquisition consolide aussi l’autonomie économique africaine face aux majors étrangères, un enjeu central pour des pays comme le Cameroun, où les entreprises locales peinent parfois à rivaliser . Avec Chococam, Tawamba dispose d’un levier pour accéder aux marchés ouest-africains, stimulés par une demande croissante de produits transformés et une classe moyenne émergente .

