Camer.be
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun :: CAMEROON

L'ancien secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, Tibor Nagy, porte un regard sévère sur la crise politique que traverse le Cameroun. Dans une analyse cinglante, il affirme que le régime Biya répète un scénario électoral bien rodé, pour la huitième fois consécutive. Selon lui, cette mécanique implacable commence par la proclamation de la victoire de Paul Biya par une commission électorale soigneusement choisie, se poursuit par l'intimidation et l'arrestation des figures opposantes qui contestent les résultats, puis attend que l'indignation publique s'essouffle avant de reprendre le cycle.

Cette critique intervient dans un contexte de forte tension post-électorale dans le pays. Pour l'ancien diplomate américain, cette répétition démontre une maîtrise parfaite d'un processus visant à conserver le pouvoir coûte que coûte, sans égard pour les principes démocratiques les plus élémentaires. La stratégie de contournement des institutions démocratiques est si ancrée qu'elle serait devenue une "seconde nature" pour le régime en place. Le scénario dénoncé par Nagy soulève des questions fondamentales sur la crédibilité du processus électoral et l'avenir du dialogue politique dans le pays.

Alors que le Cameroun cherche une issue à cette crise récurrente, la communauté internationale observe avec attention. L'analyse de Tibor Nagy, expert reconnu de la région, renforce les inquiétudes concernant l'érosion démocratique et le blocage des canaux d'expression pacifique.

Ce constat amer met en lumière l'urgence pour toutes les parties prenantes de trouver une nouvelle voie pour briser ce cycle et répondre aux aspirations légitimes du peuple camerounais à une gouvernance transparente et inclusive.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #TiborNagy #PaulBiya #CrisePolitique #Democratie #ScenarioElectoral #Opposition

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort
Rumeurs démenties : Anicet Ekane, président du MANIDEM, est vivant et appelle à la mobilisation
Pr Justine Ndiffo : « C’est Dieu qui établit les rois et les autorités, soutenons le Chef Paul BIYA»
Crise post-électorale au Cameroun : colère et tensions persistantes
Fraude Électorale : L’Analyse Choc des Chiffres qui Accuse ELECAM et Biya
Issa Tchiroma Bakary Lance un Appel à la Résistance Civile après l'Élection Contestée
Cabral Libii félicite Paul Biya : la controverse qui divise l'opposition camerounaise
Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025
Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue
L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:54
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès

Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
16:02
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun

Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
15:45
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale

L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
15:25
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun

Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
14:53
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo