Camer.be
Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue » :: CAMEROON

Dans un contexte de tension post-électorale historique au Cameroun, la voix d'Eric Chinje résonne comme un coup de tonnerre. Le journaliste adresse un ultimatum cinglant au président Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 43 ans, dans le live « Road to Etoudi ». Son diagnostic est sans appel : le chef de l'État a le choix entre une transition politique pacifique ou une sortie honteuse. Ce propos intervient alors que le pays retient son souffle dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre 2025, un scrutin déjà émaillé par des allégations de fraude et une crise de légitimité qui mine les institutions .

Chinje ne se contente pas d’interpeller le président ; il dépeint une lutte pour le pouvoir féroce au sein du palais présidentiel. Il affirme que les proches de Biya ne se battent pas pour lui, mais pour la préservation de leurs propres postes et privilèges. Cette analyse corrobore les observations de nombreux experts qui pointent un système où la loyauté est monnayée et où la succession présidentielle devient un enjeu bien plus important que l'intérêt général . Alors que des rumeurs persistantes sur l'état de santé de Biya alimentent les spéculations, cette lutte intestine affaiblit davantage un régime dont l'emprise semble se fissurer.

La sortie d'Eric Chinje catalyse un profond malaise politique qui traverse la société camerounaise. Elle intervient au moment où l'opposant Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre de Biya, a lui-même déclaré sa victoire à la présidentielle et promis de ne jamais accepter un « vol » des urnes . Le gouvernement a répondu par une répression, avec au moins deux morts et des dizaines d'arrestations parmi les manifestants, tandis que des voix influentes comme la Conférence épiscopale nationale appellent au calme . La prochaine décision du Conseil constitutionnel, attendue pour le 27 octobre, plonge ainsi le pays dans une incertitude aux conséquences potentiellement explosives, où l'avertissement de Chinje semble résonner comme une prophétie .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PaulBiya #EricChinje #RoadToEtoudi #Politique #Presidentielle2025 #Transition

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »
Panafricanistes camerounais : le silence assourdissant sur les crises locales
Cabral Libii et Hiram Samuel Iyodi : deux visages de la jeunesse politique camerounaise
Présidentielle du 12 octobre 2025, LETTRE OUVERTE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Crise post-électorale au Cameroun : PLO Lumumba appelle l'Union Africaine à intervenir
Un enclos néocolonial peut-il engendrer une démocratie ?
Résultats électoraux : pourquoi l'officiel ne rime pas avec le légal
L’inconsistance des critiques adressées à ceux qui revendiquent la victoire d'un candidat
Jean Bruno Tagne : Le Cameroun à l'heure du changement après la présidentielle 2025
Elecam, fossoyeur de la démocratie:La paix sociale en péril face à la forfaiture institutionnalisée
LÉGITIMATION DES MARGINALITÉS CRIMINELLES À PRÉTENTION FONDAMENTALISTE OU RÉVOLUTIONNAIRE
Raymond Barre MEKAMBA : un exemple de courage, de réussite et de persévérance
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:55
Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane

Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane
00:43
Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »

Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »
00:27
Le MANIDEM exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés

Le MANIDEM exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés
22:53
Cabral Libii : le silence stratégique qui divise avant les résultats

Cabral Libii : le silence stratégique qui divise avant les résultats
22:28
Vague d'arrestations visant l'opposition avant les résultats

Vague d'arrestations visant l'opposition avant les résultats

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo