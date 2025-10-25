CAMEROUN :: Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue » :: CAMEROON

Dans un contexte de tension post-électorale historique au Cameroun, la voix d'Eric Chinje résonne comme un coup de tonnerre. Le journaliste adresse un ultimatum cinglant au président Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 43 ans, dans le live « Road to Etoudi ». Son diagnostic est sans appel : le chef de l'État a le choix entre une transition politique pacifique ou une sortie honteuse. Ce propos intervient alors que le pays retient son souffle dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre 2025, un scrutin déjà émaillé par des allégations de fraude et une crise de légitimité qui mine les institutions .

Chinje ne se contente pas d’interpeller le président ; il dépeint une lutte pour le pouvoir féroce au sein du palais présidentiel. Il affirme que les proches de Biya ne se battent pas pour lui, mais pour la préservation de leurs propres postes et privilèges. Cette analyse corrobore les observations de nombreux experts qui pointent un système où la loyauté est monnayée et où la succession présidentielle devient un enjeu bien plus important que l'intérêt général . Alors que des rumeurs persistantes sur l'état de santé de Biya alimentent les spéculations, cette lutte intestine affaiblit davantage un régime dont l'emprise semble se fissurer.

La sortie d'Eric Chinje catalyse un profond malaise politique qui traverse la société camerounaise. Elle intervient au moment où l'opposant Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre de Biya, a lui-même déclaré sa victoire à la présidentielle et promis de ne jamais accepter un « vol » des urnes . Le gouvernement a répondu par une répression, avec au moins deux morts et des dizaines d'arrestations parmi les manifestants, tandis que des voix influentes comme la Conférence épiscopale nationale appellent au calme . La prochaine décision du Conseil constitutionnel, attendue pour le 27 octobre, plonge ainsi le pays dans une incertitude aux conséquences potentiellement explosives, où l'avertissement de Chinje semble résonner comme une prophétie .

