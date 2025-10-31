Crise post-électorale au Cameroun: LA PLUS HAUTE DES INDIGNATIONS ET DES PROTESTATIONS :: CAMEROON

Qui en veut à nos fleurons industriels et financiers, et pourquoi, WHY ? Qu’est-ce qui ne marche pas dans la tête de certaines personnes ? Qui est derrière tout ça ?

Ma peine est immense, notre embarras collectif est sévère, et le trouble de la nation est indescriptible. CONGELCAM, BOCOM, NEPTUNE, COGENI, TRADEX et les autres. On casse, on casse, on casse, on détruit et on veut tout raser, pourquoi ?

C’est toujours la politique ça ? C’est encore les élections ? C’est encore ELECAM ? C’est quoi finalement ? Alors, c’est la jalousie, la haine, l’inconscience, l’aveuglement, le mercenariat ? Qui paye et à qui cela profite ?

IL faudra bien rendre compte, dire d’où provient tout ce bordel, à quoi cela nous mène et ce que les casseurs ou les donneurs d’ordre veulent faire du Cameroun.

La question n’est pas si on est pour le Président Paul Biya ou pas, si on l’aime ou pas. La question c’est, à quoi aspirons-nous finalement, en nous attaquant aux structures et entités industrielles qui constituent les symboles les plus emblématiques d’une fierté nationale, d’une quête de réveil et de véritable indépendance économique et même politique.

Toutes les entreprises attaquées ont quelque chose de commune, ce sont des capitaux cent pour cent camerounais, ce sont des instruments irremplaçables qui marquent à jamais le progrès de notre nation, le dynamisme, le travail et l’ambition du Cameroun. Nous parlons ici, des dizaines de milliers d’emplois, de familles et d’enfants, de leur vie, leur survie et leurs espoirs.

Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ? Le Cameroun est à construire et non à détruire. C’est le candidat-président ou le président-candidat qui nous l’a proclamé depuis longtemps, et il n’y a rien de plus juste que de le faire. L’interpellation est générale, sublime, profonde et en forme de véritable sentence. Hélas, la haine, la jalousie, l’irresponsabilité, l’insouciance et une certaine désinvolture sont devenue la règle. Je n’excuse personne et ne fais le procès de personne. L’histoire jugera.

L’élection qui vient d’avoir lieu, n’avait pas beaucoup de lectures, ni beaucoup d’interrogations. Fallait-il pousser le patriarche de son fauteuil avec brutalité et indécence, malice et précipitation ? quarante-trois ans, c’est trop ou assez, d’accord. Mais il me semble que nous avons été ensemble jusqu’ici, que certains de ceux qui crient et dépêchent les gamins et les microbes dans la rue, étaient avec nous, avec le pays, avec le système ? Non, personne ne doit transformer ses ambitions sectaires, en ligne de conduite pour casser et détruire les fleurons d’une nation.

Il faut savoir lire le temps et comprendre les signaux. On ne chasse pas un patriarche comme ça, comme certains le veulent et aspirent à faire. On accompagne un patriarche, tant qu’il n’a pas encore délivré son dernier message, tant qu’il croit pouvoir arranger, pour une fois, son héritage pour la postérité, tant qu’il dit vouloir discipliner les enfants, avant de prendre congé. C’est comme cela, et comme cela seulement, que j’ai compris, que j’ai pris acte, et que tous, nous devrions comprendre. Le destin d’une nation n’est pas seulement une affaire d’un jour d’élection, ni de l’âge d’un homme, encore moins les élucubrations de quelques chapelles politiques, c’est une affaire de patience, de conviction et de vision de longue haleine.

Non, laissez nos industriels et les fruits de leur dur labeur tranquille. Quand ce n’est pas la CNPS, c’est la SNH qu’on attaque, ces entreprises de fierté nationale au succès dépassant largement nos frontières. Un peu d’amour et d’honnêteté est bien.

VIVE LE CAMEROUN ET SEULEMENT LE CAMEROUN./.

Yaoundé, le 31 octobre 2025

