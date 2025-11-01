CAMEROUN :: Port de Douala : un plan d'urgence pour affronter le confinement politique de novembre :: CAMEROON

Alors que le Cameroun se prépare à une période de confinement de trois jours décrétée par l'opposition, le Port Autonome de Douala a dévoilé un dispositif proactif pour maintenir l'activité économique. Face à la fermeture annoncée des villes du 3 au 5 novembre, l'administration portuaire, en collaboration avec la Société de Gestion du Terminal à Conteneurs, a instauré plusieurs mesures de soutien afin d'atténuer l'impact de cette période de tension sur les flux commerciaux.

Un communiqué officiel, daté du 31 octobre 2025, détaille ces initiatives qui témoignent d'une anticipation stratégique. Le port accorde six jours de stockage gratuit pour les conteneurs, une prolongation automatique de sept jours sur les remises commerciales, et une extension des horaires de facturation le samedi 1er novembre. Ces décisions visent explicitement à préserver une fluidité opérationnelle minimale malgré les perturbations attendues. Cette approche démontre une volonté de transformer l'incertitude politique en une opportunité de renforcer la résilience économique du pays.

En agissant de la sorte, le Port Autonome de Douala envoie un signal fort à la communauté des affaires. Il s'agit d'une démonstration concrète de la manière dont une institution étatique peut s'adapter avec agilité pour garantir la continuité des échanges, un enjeu vital pour l'économie nationale. Cette gestion proactive pourrait bien s'inscrire durablement dans le cahier des charges de la gestion de crise camerounaise.

