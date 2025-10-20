ESPAGNE :: LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque :: SPAIN

Bilbao, cœur battant du Pays Basque espagnol, abrite depuis quatre ans une adresse devenue mythique pour la diaspora africaine : le restaurant LA FECAFOOT, situé au 11 rue Juan de Garay, 48003 Bilbao.

Derrière cette enseigne au nom évocateur, clin d’œil passionné au football camerounais, se cache un jeune entrepreneur au sourire contagieux : Yannick, homme d’affaires inspiré et amoureux du goût authentique du pays.

Dès qu’on pousse la porte, l’ambiance transporte. Les murs racontent une histoire : Manu Dibango, Samuel Eto’o, Francis Ngannou, Roger Milla… des visages emblématiques qui rappellent la grandeur et la fierté d’un pays. Ici, chaque plat, chaque note musicale, chaque regard complice respire l’Afrique, la vraie, celle du partage et de la convivialité.

Sur le comptoir, trônent les bitacola, ces petites noix de cola qu’on partage entre amis, aux côtés de chips maison et amuse-bouches traditionnels. La carte, elle, déroule tout un voyage sensoriel : ndolé, poulet DG, plantains, poisson braisé, et bien sûr, le fameux Taro du dimanche, un rituel sacré pour tous les amoureux de la cuisine camerounaise.

Mais LA FECAFOOT n’est pas qu’un restaurant : c’est un lieu de rencontre, d’appartenance et de fierté. Les Camerounais de Bilbao et d’ailleurs s’y retrouvent pour partager bien plus qu’un repas, un sentiment d’unité, un goût de chez soi. Et si les prix peuvent sembler un peu relevés, la qualité du service, le sourire de Yannick et la générosité des plats suffisent à convaincre que chaque euro vaut son pesant d’émotion.

Visionnaire et proche de sa clientèle, Yannick incarne cette nouvelle génération d’entrepreneurs africains, audacieux, dynamiques et profondément enracinés dans leur culture. Son restaurant est un hommage vivant à l’identité camerounaise, une vitrine du savoir-faire culinaire du 237, exporté avec fierté dans le nord de l’Espagne.

On ressort de LA FECAFOOT rassasié, heureux et fier, avec l’impression d’avoir vécu bien plus qu’un dîner : une expérience, un retour aux sources, un hymne au dynamisme africain.

Bravo Yannick, et que l’aventure continue avec le même feu, la même passion, et ce goût inimitable du Cameroun. Bravo l'artiste!!!

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp