Camer.be
LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque
ESPAGNE :: ECONOMIE

ESPAGNE :: LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque :: SPAIN

Bilbao, cœur battant du Pays Basque espagnol, abrite depuis quatre ans une adresse devenue mythique pour la diaspora africaine : le restaurant LA FECAFOOT, situé au 11 rue Juan de Garay, 48003 Bilbao.
 
Derrière cette enseigne au nom évocateur, clin d’œil passionné au football camerounais, se cache un jeune entrepreneur au sourire contagieux : Yannick, homme d’affaires inspiré et amoureux du goût authentique du pays.
 
Dès qu’on pousse la porte, l’ambiance transporte. Les murs racontent une histoire : Manu Dibango, Samuel Eto’o, Francis Ngannou, Roger Milla… des visages emblématiques qui rappellent la grandeur et la fierté d’un pays. Ici, chaque plat, chaque note musicale, chaque regard complice respire l’Afrique, la vraie, celle du partage et de la convivialité.
 
Sur le comptoir, trônent les bitacola, ces petites noix de cola qu’on partage entre amis, aux côtés de chips maison et amuse-bouches traditionnels. La carte, elle, déroule tout un voyage sensoriel : ndolé, poulet DG, plantains, poisson braisé, et bien sûr, le fameux Taro du dimanche, un rituel sacré pour tous les amoureux de la cuisine camerounaise.
 
Mais LA FECAFOOT n’est pas qu’un restaurant : c’est un lieu de rencontre, d’appartenance et de fierté. Les Camerounais de Bilbao et d’ailleurs s’y retrouvent pour partager bien plus qu’un repas, un sentiment d’unité, un goût de chez soi.
 
Et si les prix peuvent sembler un peu relevés, la qualité du service, le sourire de Yannick et la générosité des plats suffisent à convaincre que chaque euro vaut son pesant d’émotion.
 
Visionnaire et proche de sa clientèle, Yannick incarne cette nouvelle génération d’entrepreneurs africains, audacieux, dynamiques et profondément enracinés dans leur culture. Son restaurant est un hommage vivant à l’identité camerounaise, une vitrine du savoir-faire culinaire du 237, exporté avec fierté dans le nord de l’Espagne.
 
On ressort de LA FECAFOOT rassasié, heureux et fier, avec l’impression d’avoir vécu bien plus qu’un dîner : une expérience, un retour aux sources, un hymne au dynamisme africain.
 
Bravo Yannick, et que l’aventure continue avec le même feu, la même passion, et ce goût inimitable du Cameroun.
Bravo l'artiste!!!

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque
Services Guichets Automatiques Bancaires, la Banque peut mieux faire au Cameroun
Interview de Valentin Epoupa Bossambo, Maire de Douala 3ème
Investir au Cameroun, Les CVUC sollicitent Isolmec pour la Transformation des ordures ménagères
LABIYEUZ PARIS s’installe au cœur du 18ème !
Scandale financier chez Tradex : 2 milliards FCFA détournés via les cartes électroniques
Marjolaine, l’art de réconcilier les cépages français avec les saveurs afro-caribéennes
Le cacao camerounais de qualité supérieure promu au Japon
LE PREMIER MINISTRE JOSEPH DION NGUTE POSE LA PREMIERE D’UNE USINE DE BAUXITE
Camair-Co : 600 000 passagers en 2024, vers un véritable décollage ou un succès éphémère ?
PRIVAT HOME LLC – Votre confort, notre priorité à Douala
Sortir du franc CFA : la solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:23
Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche

Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche
00:54
LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque

LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque
17:53
BILBAO 2025, les invités de la 8eme édition de la grande Nuit s'expriment

BILBAO 2025, les invités de la 8eme édition de la grande Nuit s'expriment
16:56
Bilbao a vibré au rythme de l’Afrique : une 8ᵉ édition inoubliable de la Grande Nuit Africaine

Bilbao a vibré au rythme de l’Afrique : une 8ᵉ édition inoubliable de la Grande Nuit Africaine
15:11
ACHILLE MBEMBE FACE A L’ERE DE BIYA : ENTRE LUCIDITE INTELLECTUELLE ET EXCES DE SEVERITE

ACHILLE MBEMBE FACE A L’ERE DE BIYA : ENTRE LUCIDITE INTELLECTUELLE ET EXCES DE SEVERITE

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo