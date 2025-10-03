CAMEROUN :: Scandale financier chez Tradex : 2 milliards FCFA détournés via les cartes électroniques :: CAMEROON

Une affaire de détournement de fonds présumé, évaluée à près de deux milliards de francs CFA, secoue la société pétrolière Tradex, un acteur majeur de la distribution d'essence et de gazole au Cameroun. Selon des informations, un responsable informatique et quatorze gérants de stations-service seraient impliqués dans une vaste escroquerie ayant exploité un système de cartes électroniques Trad'Card destinées à la clientèle .

Ce scandale intervient à un moment charnière pour l'entreprise, qui vient tout juste de tourner la page de l'ère Simon Paley, son ancien directeur général évincé en octobre 2024, et qui a enregistré un bénéfice net record de 15 milliards de FCFA en 2024 malgré un recul de son chiffre d'affaires .

L'affaire, qui aurait causé un préjudice financier considérable à la compagnie, remonterait à 2022. Elle met en lumière de potentielles vulnérabilités dans les processus de contrôle interne. Si l'ancien DG n'a pas été personnellement mis en cause, cette fraude interne aurait contribué à assombrir son mandat et fait peser des doutes sur la gestion opérationnelle de l'entreprise .

Le scandale Trad'Card illustre les défis de sécurité et de gouvernance auxquels sont confrontées les entreprises en phase de croissance rapide et de digitalisation de leurs services. La direction, désormais sous l'interim d'Emmanuel Patrick Mvondo, est face à un double défi : mener des actions correctives pour renforcer la confiance et préserver la santé financière de Tradex, qui a pourtant consolidé sa deuxième place sur le marché national avec 28% de parts de marché en 2024 .

