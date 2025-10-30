-
© Camer.be : Paul Moutila
- 30 Oct 2025 16:54:13
- |
- 277
- |
-
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès :: CAMEROON
Suite à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre, qui a vu la réélection contestée du président Paul Biya, la crise camerounaise s'est aggravée, marquée par des violences post-électorales et des décès. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a exprimé sa « vive préoccupation » ce jeudi, face aux informations alarmantes concernant les pertes en vies humaines survenues lors des manifestations. L'agence onusienne, par la voix de Volker Türk, exhorte les autorités à agir sans délai.
Le message de l'ONU est clair : il faut des « enquêtes rapides, impartiales et efficaces » sur tous les cas de violence et d'usage « excessif ou disproportionné » de la force par les forces de sécurité. L'objectif est de traduire les auteurs en justice, tout en garantissant « le droit à un procès équitable et le respect de la procédure régulière pour toute personne arrêtée ». Le Haut-Commissaire a également lancé un appel pressant aux forces de sécurité pour qu'elles s’abstiennent de tout recours à la force létale, et aux manifestants pour qu'ils expriment leur mécontentement de manière pacifique. Cette posture souligne la gravité des incidents survenus depuis la proclamation officielle de la victoire de Paul Biya avec 53,66 % des suffrages.
Faisant écho à ces préoccupations, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s'est dit « profondément préoccupé » par les victimes parmi les manifestants et les forces de sécurité, insistant lui aussi sur la nécessité d'une enquête indépendante sur ces incidents. Pour sortir de cette impasse, le chef de l'organisation mondiale a plaidé pour un dialogue inclusif comme seule voie pour traiter les griefs et préserver l'unité nationale du Cameroun. Ce plaidoyer international vise à établir un environnement sécurisé où les droits de tous les citoyens sont protégés, réaffirmant le rôle essentiel des Nations Unies pour soutenir la paix durable.
