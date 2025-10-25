Camer.be
Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane
Dans un contexte politique camerounais particulièrement tendu, la voix de l'honorable Nintcheu s'élève avec force pour exiger la libération immédiate de Djeukam Tchameni et d'Anicet Ekane. Cette prise de position ferme intervient alors que le pays traverse une crise post-électorale sans précédent, marquée par des arrestations controversées de figures de l'opposition. Le parlementaire, connu pour son engagement sans concession en faveur des droits fondamentaux, alerte l'opinion nationale et internationale sur la dégradation de la situation des libertés individuelles au Cameroun.

La détention de ces deux personnalités politiques symbolise l'intensification de la répression politique qui s'abat sur les voix discordantes. Alors que la nation attend les résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre 2025, ces arrestations ciblées créent un climat de peur et de suspicion, susceptible d'affecter durablement la cohésion nationale. L'appel de l'honorable Nintcheu dépasse le simple cadre partisan pour incarner une préoccupation citoyenne plus large concernant le respect des principes démocratiques.

Cette mobilisation en faveur des détenus politiques s'inscrit dans une dynamique de résistance civile grandissante face aux méthodes autoritaires. La détermination affichée par le parlementaire, qui n'hésite pas à interpeller directement les autorités, témoigne de l'urgence de la situation et de la nécessité d'une mobilisation citoyenne pour défendre les acquis démocratiques. Alors que les tensions politiques persistent, cette affaire cristallise les inquiétudes d'une partie de la population quant à l'avenir du processus démocratique camerounais et à la protection des libertés publiques fondamentales.

