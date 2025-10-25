CAMEROUN :: Hypocrisie de la Paix : le Silence Complice des Élites Face aux Dérives Démocratiques :: CAMEROON

"Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants ; c'est l'indifférence des bons", disait Martin Luther King. Comment ne pas avoir envie de le paraphraser aujourd'hui face à cette orgie messianique qui appelle si frénétiquement à la Paix. Où étaient ces intellectuels, ces leaders d'opinion, ces hommes politiques, ces chefs traditionnels ou religieux lorsque la paix était mise en danger chaque jour par les actes de nos responsables gouvernementaux?

J'ai personnellement toujours été convaincu que quand on veut vraiment la paix, on la prépare, et ça se voit. Or :

- On a modifié la constitution en 2008 pour organiser l'éternité au pouvoir. J'ai entendu peu de voix s'en offusquer

- On a pris un code électoral unilatéral taillé sur mesure. Déjà là, on aurait pu s'interroger sur cette façon de faire qui a naturellement abouti à ce texte qui ne laisse aux partis d'opposition que le choix de baisser la tête ou d'entrer en résistance. Pourtant, nous ne nous sommes en aucune façon préoccupés des possibles conséquences sur la démocratie et la paix dans notre pays...

- l'election présidentielle test de 2018 a révélé des difficultés auxquelles il était impératif de remédier. Au lieu de cela, ils l'ont reconduit à l'identique sans rien changer. Je n'ai pas entendu nos apôtres de la paix regimber

- On a interdit pendant près de sept ans toute manifestation publique organisée. Ça n'a pas ému nos nouveaux Martin Luther King

- Le Minat, ministre de la République, c'est-à-dire de ceux qui gouvernent et aussi de l'opposition n'a jamais eu un mot élégant, apaisant ou républicain pour ceux qui ne pensent pas comme lui. Il n'a fait que cultiver des propos de haine et de brutalité qui ont créé un syndrome. Pourtant il a été adulé par nos grands penseurs qui n'y ont pas vu la création d'un climat belliciste

- on a exacerbé et attisé la haine en ostracisant un adversaire politique de premier plan avec usage de moyens déloyaux. On a détourné les regards, alors que cela crée des frustrations et des rancoeurs,

- Comme on n'apprend jamais dans notre pays de nos erreurs passées ni de celles des autres, on a persisté dans l'arrogance et on s'en prend de façon brutale à un adversaire à l'élection présidentielle que l'on traite sans aucune considération ni respect. Est-ce cela la culture de la paix?

- des indices graves et concordants de tricherie de la part de l'organisateurs de l'élection sont signalés et documentés; les apôtres de la paix les balaient d'un revers de la main: circulez, il n'y a rien à voir alors qu'une simple confrontation était envisageable au nom de cette "paix" qu'on proclame aujourd'hui avec hypocrisie. Cela aurait pourtant permis de dégonfler le ballon de baudruche.

- les aspirations élémentaires aux services de base sont étouffées et accaparées par une minorité au détriment d'une grande partie de la population et ce, au préjudice de la paix sans que je n'entende le même degré d'indignation

- Mais, une fois que vous avez les résultats tels que vous les souhaitez, il ne reste plus au peuple qu'à accepter au nom de la paix, sans promesse d'un changement de sa situation ?

Si la paix est une quête, y en a-t-il qui peuvent jouer avec à leur guise et d'autres qui doivent la supporter à tout prix, serrer les dents et serrer la ceinture en ne vivant que d'espérance ?

La Paix, nous la souhaitons au plus profond de nous car nous aurions beaucoup à perdre de la perdre mais un peuple qui a faim et se sent opprimé ne se satisfait pas de slogans et si jamais ça brûle, vous, nous tous, intellectuels taiseux et complices serez, serons les seuls responsables devant l'Histoire. Tenez-vous, tenons-nous le pour dit!

