Présidentielle 2025 : Nkou Mvondo tacle le clan Akere Muna et ses "Arrangements de quartier"
À onze jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, le Parti Univers et ses alliés de coalition ont tenu à clarifier leur position. Dans un communiqué rendu public mardi 30 septembre, la formation dirigée par le Pr. Prosper Nkou Mvondo a rappelé que la candidature de Me Akere Muna « reste pleinement valide », écartant toute hypothèse de retrait au profit d’un autre candidat.

Investi par Univers et soutenu par une coalition comprenant l’Union des Populations du Cameroun (UPC), le Parti Essentiellement Unifié pour la Liberté d’Expression (PEUPLE) et le Cameroun Nouveau (LCN), l’ancien bâtonnier a vu sa candidature validée par ELECAM le 26 juillet, puis confirmée par le Conseil constitutionnel. « Notre candidat est bel et bien engagé dans le processus électoral en cours », insiste le communiqué, assurant que ses bulletins figureront dans tous les bureaux de vote.

Face aux rumeurs persistantes évoquant un possible désistement, le parti met en garde : un retrait unilatéral constituerait « une violation d’un engagement sur l’honneur » et engagerait la responsabilité juridique de Me Muna. Les signataires dénoncent également toute tentative d’« arrangements de quartier », assimilés à de l’opportunisme politique contraire à la démarche de changement qu’ils affirment incarner.

Ce rappel intervient dans un climat politique de plus en plus tendu, où les spéculations sur des tractations en coulisses alimentent la méfiance au sein de l’opposition. Figure respectée de la société civile, Me Akere Muna se retrouve ainsi au centre d’un enjeu stratégique crucial à quelques jours d’un scrutin décisif.

L'actualité en vidéo