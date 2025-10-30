-
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort :: CAMEROON
La tension reste palpable au Cameroun alors que la déclaration politique explosive du MANIDEM vient d'être rendue publique, exigeant la présentation de son leader, Anicet Ekane, dont la détention au SED alimente des rumeurs alarmantes. Cette nouvelle mise au point du mouvement, qui soutient la candidature d'Issa Tchiroma à la dernière présidentielle, contredit les informations non vérifiées circulant depuis Yaoundé et auprès des forces de sécurité. Le MANIDEM conteste catégoriquement les allégations de décès qui circulent, lancées par des sources proches du régime et des hauts gradés, affirmant que l'opposant est vivant.
La déclaration politique est sans équivoque : « Mort ou vif, nous voulons voir Anicet Ekane ». Le parti demande au régime de Yaoundé de se prononcer officiellement et d'apporter des preuves de vie, ce qui est devenu un enjeu majeur dans le climat délétère qui suit la crise post-électorale. Le MANIDEM rappelle que, selon les informations de ses militants à Yaoundé et de sa famille, Anicet Ekane se serait présenté personnellement et en bonne santé au Groupement Territorial de Gendarmerie à Bèssèkè, Douala, le 24 octobre 2025.
Le fait qu'il soit ensuite détenu dans des conditions inhumaines au SCRJ/SED de Yaoundé, sans accès clair à ses avocats ou à sa famille, justifie l'exigence de transparence. Le parti insiste sur l'audition imminente de ses conseils légaux qui confirment que leur client se portait bien. Cette situation complexe, où la vie d'un opposant clé est en jeu, appelle à une mobilisation citoyenne internationale pour garantir les droits humains et obtenir la vérité. Le soutien à Issa Tchiroma est rappelé comme un combat collectif qui ne doit pas être occulté par ces manœuvres.
