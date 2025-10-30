Camer.be
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort :: CAMEROON

La tension reste palpable au Cameroun alors que la déclaration politique explosive du MANIDEM vient d'être rendue publique, exigeant la présentation de son leader, Anicet Ekane, dont la détention au SED alimente des rumeurs alarmantes. Cette nouvelle mise au point du mouvement, qui soutient la candidature d'Issa Tchiroma à la dernière présidentielle, contredit les informations non vérifiées circulant depuis Yaoundé et auprès des forces de sécurité. Le MANIDEM conteste catégoriquement les allégations de décès qui circulent, lancées par des sources proches du régime et des hauts gradés, affirmant que l'opposant est vivant.

La déclaration politique est sans équivoque : « Mort ou vif, nous voulons voir Anicet Ekane ». Le parti demande au régime de Yaoundé de se prononcer officiellement et d'apporter des preuves de vie, ce qui est devenu un enjeu majeur dans le climat délétère qui suit la crise post-électorale. Le MANIDEM rappelle que, selon les informations de ses militants à Yaoundé et de sa famille, Anicet Ekane se serait présenté personnellement et en bonne santé au Groupement Territorial de Gendarmerie à Bèssèkè, Douala, le 24 octobre 2025.

Le fait qu'il soit ensuite détenu dans des conditions inhumaines au SCRJ/SED de Yaoundé, sans accès clair à ses avocats ou à sa famille, justifie l'exigence de transparence. Le parti insiste sur l'audition imminente de ses conseils légaux qui confirment que leur client se portait bien. Cette situation complexe, où la vie d'un opposant clé est en jeu, appelle à une mobilisation citoyenne internationale pour garantir les droits humains et obtenir la vérité. Le soutien à Issa Tchiroma est rappelé comme un combat collectif qui ne doit pas être occulté par ces manœuvres.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AnicetEkane #MANIDEM #Cameroun #IssaTchiroma #SED #DeclarationPolitique #DroitsHumains

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort
Rumeurs démenties : Anicet Ekane, président du MANIDEM, est vivant et appelle à la mobilisation
Pr Justine Ndiffo : « C’est Dieu qui établit les rois et les autorités, soutenons le Chef Paul BIYA»
Crise post-électorale au Cameroun : colère et tensions persistantes
Fraude Électorale : L’Analyse Choc des Chiffres qui Accuse ELECAM et Biya
Issa Tchiroma Bakary Lance un Appel à la Résistance Civile après l'Élection Contestée
Cabral Libii félicite Paul Biya : la controverse qui divise l'opposition camerounaise
Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025
Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue
L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:54
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès

Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
16:02
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun

Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
15:45
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale

L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
15:25
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun

Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
14:53
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo