Services Guichets Automatiques Bancaires, la Banque peut mieux faire au Cameroun :: CAMEROON

Le parc de Guichets Automatiques Bancaires (GAB) est crucial pour une banque car il offre un service client accessible 24h/24. Seulement, au Cameroun, la demande est supérieure à l’offre et le service s’amenuise. En dehors des grandes métropoles, cette innovation de qualité reste un luxe dans l’arrière-pays. A la COBAC qui est le gendarme de l’activité Bancaire, on note « peut mieux faire »

On les retrouve dans les grandes villes et dans un coin des établissements bancaires. Plus qu’une innovation, les Guichets Automatiques Bancaires GAB donnent une certaine notoriété à la Banque. Et l’avantage comparatif est plutôt nette en ce sens qu’il « réduit les coûts opérationnels, renforce la présence de la banque sur le territoire, génère des revenus via l'interbancarité, et améliore l'expérience client en proposant des services diversifiés au-delà du simple retrait d'argent »

Dans cet univers de concurrence pure et parfaite, la Banque veut se positionner comme acteur incontournable dans le processus de développement surtout des économies Africaine. Il faut donc trouver des mécanismes pour la rapprocher davantage de ses clients.

Pour Adote Joseph TOUNOU, CIDM « Bien plus que de simples distributeurs de billets, les GAB jouent un rôle stratégique dans l'extension de la présence des banques, l'amélioration de l'inclusion financière et l'optimisation des services bancaires. Cet article se penche sur les défis et les perspectives économiques des GAB, en particulier leur rôle dans une économie encore largement dominée par l’utilisation du cash ».

Elle augmente la portée des services bancaires, en permettant un accès élargi aux services de retrait, et génère des revenus supplémentaires par les frais "Off Us" (frais facturés aux clients utilisant les GAB d'autres banques). L’interopérabilité contribue également à renforcer l’inclusion financière, notamment dans les régions mal desservies par les agences bancaires.

Au Cameroun par exemple, Un GAB SCB est un Guichet Automatique Bancaire de la Société Commerciale de Banque (SCB) au Cameroun, qui permet aux clients de réaliser des opérations bancaires comme le retrait d'espèces ou la consultation de solde en utilisant leur carte bancaire et un code secret.

La SCB Cameroun, une filiale du groupe Attijariwafa Bank, dispose d'un réseau de plus de 100 GAB dans différentes villes du Cameroun, disponibles 24h/24 et 7j/7.

La COBAC s’en félicite cependant que les clients ont hâte le service élargi.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp