Camer.be
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun :: CAMEROON

Un silence présidentiel aussi lourd qu’insolite pèse sur le Cameroun près de trois semaines après le scrutin du 12 octobre. Paul Biya, le chef de l’État proclamé réélu par le Conseil Constitutionnel, n’est apparu en public ni n’a prononcé le moindre discours depuis le jour du vote. Cette absence remarquée et remarquable alimente toutes les interrogations dans un pays en proie à une crise post-électorale tendue.

Alors que la nation aurait traditionnellement entendu un discours de victoire, un message de gratitude envers les électeurs ou ne serait-ce qu’une parole d’apaisement, le vide médiatique persiste. Ce mutisme intervient dans un contexte où des dizaines de citoyens ont perdu la vie lors de manifestations de rue contestant les résultats électoraux. L’absence de toute condoléance officielle de la part du président réélu est vivement critiquée par l’opposition et les observateurs politiques, qui y voient un signe de déconnexion.

Ce long silence nourrit naturellement les rumeurs et les spéculations sur l’état de la présidence. Pour ses détracteurs, cette situation est le symptôme d’un pouvoir déconnecté des réalités et des souffrances du peuple camerounais. L’incertitude générée par cette disparition de la scène publique ne fait qu’attiser les tensions dans un climat déjà extrêmement volatile.

Le pays, qui a besoin de stabilité et de dialogue, se retrouve face à un vide de leadership au moment le plus crucial. Ce silence présidentiel interpelle la conscience nationale et pose une question fondamentale sur la capacité de l’exécutif à gérer la sortie de crise et à réconcilier une nation profondément divisée.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PaulBiya #CrisePolitique #Election2025 #SilencePresidentiel #Presidence #Urgence

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
Crise démocratique en Afrique : l'avertissement du Cameroun et de la Tanzanie
Gérontocratie au Cameroun : la sagesse de l'âge face au défi du renouveau politique
Paul Biya réélu pour un huitième mandat : l’AJECEEEM exprime son soutien au président
Lorsque les Revendications post-électorales se transforment en opportunités de vol
PEUPLE CAMEROUNAIS : DÉFIS DE LUCIDITÉ FACE À LA BOURRASQUE DE LA DÉSINFORMATION
Les narratifs du pouvoir Biya face aux contestations électorales
Hypocrisie de la Paix : le Silence Complice des Élites Face aux Dérives Démocratiques
ISSA TCHIROMA BAKARY : LA PERSISTANCE DE LA LOGIQUE PUTSCHISTE (1984-2025)
Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »
Panafricanistes camerounais : le silence assourdissant sur les crises locales
Cabral Libii et Hiram Samuel Iyodi : deux visages de la jeunesse politique camerounaise
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:54
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès

Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
16:02
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun

Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
15:45
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale

L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
15:25
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun

Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
14:53
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo