Investir au Cameroun, Les CVUC sollicitent Isolmec pour la Transformation des ordures ménagères :: CAMEROON

Investir au Cameroun,

Les CVUC sollicitent Isolmec pour la Transformation des ordures ménagères en biogaz et électricité



Mandaté par les Communes des villes du Cameroun, le Maire de la Commune de Douala 3è, Valentin Epoupa Bossambo , a reçu le 18 septembre 2025, une délégation italienne constituée de 4 personnes, avec lesquelles il a eu une séance de travail en présence du chef du village de Ngombè/Nyalla

Alors que se poursuivent les études de préfaisabilité faisabilité du projet d’implantation de transformation des déchets ménagers et assimilés, la Chambre de Commerce d’Italie à travers ses émissaires de l’entreprise ISOLMEC dépêchés au Cameroun , pour négocier la signature d’une convention de partenariat avec les Communes des villes unies du Cameroun, en vue de procéder à la collecte, au tri et à la transformation des ordures ménagères en électricité et en biogaz dans les villes de Douala et de Yaoundé pour la première phase.



Lors de cette rencontre d’échanges dans les locaux de cette Mairie d’arrondissement, le Maire Epoupa Bossambo a exprimé aux visiteurs les attentes des CVUC et les conditions d’implantation de cette grande usine multifonctionnelle qui va apporter indubitablement une plus-value dans la gestion des déchets dans les deux grandes métropoles.



Pour Monsieur Tom, secrétaire général de la Chambre de Commerce Italie Cameroun avec siège à Milan,, le projet est né pour résoudre un problème, une difficulté que traverse le Cameroun depuis quelques années ; la gestion des ordures ménagères et donner une valeur ajoutée à cela en ce sens que les ordures constituent une richesse et il faudrait que le Cameroun en tire désormais un grand profit. «Et cette société italienne a saisi ce problème à bras le corps pour aider les grandes Communes du Cameroun à apporter des solutions à ces difficultés de la gestion des ordures ménagères à partir desquelles on peut les transformer, éduquer les populations à participer à au profit qui est la production de l’énergie et le biogaz pour que ces populations puissent être des bénéficiaires », explique le Camerounais vivant en Italie.



Selon le mandataire des Communes des villes Unies du Cameroun, le Maire Valentin Epoupa Bossambo, la signature de cette convention marquera l’engagement des collectivités territoriales décentralisées en faveur de l’environnement et devrait contribuer à améliorer la mobilité et la sécurité des populations. La transformation des ordures en gaz et électricité, apprend-on des parties prenantes, se fera pour ce qui est de la ville de Douala, dans la localité de Nyalla dans la localité de Ngombè, non loin de la décharge du génie militaire, favorisant ainsi le transfert de technologie et le développement de l’emploi local.



Cette unité de transformation sera implantée dans les Communes de Douala et de Yaoundé. Le premier magistrat de Douala 3è est conscient que les populations des Communes sont peu sensibilisées et non formées aux pratiques et aux comportements viables en matière de gestion quotidienne de leurs déchets ménagers, et constitue le point d’ancrage de la venue au Cameroun des italiens dont l’expertise en la matière est avérée. « Nous, comme Chambre de Commerce dans nos actions, nous sommes portés vers la recherche de financements pour des projets à impact social. Nous avons porté notre regard sur les mairies du Cameroun, particulièrement dans les villes de Douala et Yaoundé, pour essayer de voir avec ces Mairies, comment travailler ensemble pour apporter notre expertise et notre appui.

Il y a les financements européens et nous nous attelons à ce que ces financements puissent bénéficier au Cameroun », explique-t-il avant d’ajouter qu’il était important que ces financiers italiens viennent rencontrer le Maire pour lui présenter le projet qui est maturé depuis des mois. « Nous sommes à terme des échanges et nous sommes en train d’entrer dans la phase des procédures pour le déclenchement », ajoute-t-il.

Après les bureaux, le Maire a instruit ses collaborateurs à accompagner les partenaires italiens sur le terrain devant abriter le projet. « Nous avons apprécié à sa juste valeur le site et nous avons pris connaissance et il est question maintenant d’aider les ingénieurs italiens à implémenter le projet. La présence du chef du village les a rassurés de ce que l’espace n’est pas querellé. Avec les échanges que nous avons eus depuis et maintenant, nous rentrons satisfaits au motif que le chef du village a donné son accord pour le démarrage du projet. Pour l’instant, il est difficile de dire avec exactitude le coût du projet, mais ce que je sasse, c’est une forte somme d’argent qui sera investi au Cameroun.

Par contre, c’est la Mairie qui gagne parce qu’elle est au cœur de l’action sociale et si elle réussit à résoudre ses difficultés, il y aura création d’emplois au profit de sa municipalité et surtout le village qui abrite le projet. C’est une usine de grande amplitude qui sera implantée ici et va tourner 24h/24 en créant des emplois directs et indirects », conclut-il

ISOLMEC située en Italie en Lombardie, est une entreprise leader sur le marché italien du recyclage et de la valorisation des déchets. Concrètement, elle s'occupe du traitement des déchets plastiques et des déchets organiques, valorisant ainsi deux types de déchets distincts. Le secteur qui s'occupe du recyclage des matières plastiques recycle chaque année 200 000 tonnes environ d'emballages plastiques post-consommation. La zone dédiée à la fraction organique traite 600 000 tonnes/an de FFOM (fraction fermentescible des ordures ménagères) issus de la collecte sélective et les valorise en les transformant en biogaz, utile dans de nombreuses applications : production d'énergie électrique et thermique, production de bio méthane, valorisation du CO2 à des fins techniques - industriels, production d'engrais organiques de haute qualité.



Pour la seule femme présente dans la délégation, Paola : « Nous sommes fiers d’être partenaires de cette réalité très importante et consolidée depuis quelques mois. Isolmec a la capacité de transcender les problèmes d’ordures au Cameroun », a-t-elle conclu. La filière du recyclage et de la valorisation des déchets regroupe les activités liées à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets. Elle est au cœur de l’économie circulaire et matérialise l’ambition d’une société. Un modèle qui montre clairement que le phénomène peut se généraliser avec les bonnes technologies et les bonnes pratiques à l’instar de la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp