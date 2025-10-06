Camer.be
LABIYEUZ PARIS s'installe au cœur du 18ème !
C’est officiel : LABIYEUZ PARIS dépose ses valises au 119 rue de Clignancourt et signe une nouvelle page dans l’histoire de la mode. Une adresse qui promet de devenir le temple du style, où élégance, raffinement et créativité se conjuguent au quotidien.
 
Aujourd’hui, l’inauguration bat son plein. Dans une ambiance festive et luxueuse, la rue s’anime au rythme des sourires et des découvertes. Hommes, femmes, enfants, chacun trouve ici sa part de bonheur. Les collections brillent en vitrine, captivant les regards et suscitant l’envie.
 
Les clientes affluent, certaines par curiosité, d’autres par passion, et toutes ressortent conquises, les bras chargés de sacs, le visage illuminé par la satisfaction. Ici, la mode n’est pas seulement un vêtement, c’est une expérience.
 
Champagne pétillant, délicieuses mignardises et accueil exceptionnel par des hôtesses élégantes vêtues de rouge parachèvent cette journée d’exception. Un lancement qui en dit long : LABIYEUZ ne se contente pas d’habiller, il sublime.
LABIYEUZ PARIS, le style qui ose, le luxe qui rassemble.

