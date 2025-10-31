FRANCE :: SAWA JAZZ : une conférence de presse vibrante à Saint-Lazare avant le grand soir

Très belle ambiance ce soir à Saint-Lazare, où les principaux acteurs du SAWA JAZZ ont donné rendez-vous à la presse, aux artistes et aux passionnés de culture pour une conférence de presse placée sous le signe du partage et de la mobilisation.

À quelques heures du grand concert prévu ce vendredi 31 octobre au Plessis-Robinson, l’énergie et l’enthousiasme étaient palpables.

Sous la modération dynamique d’Éric Christian Nya, la fondatrice Cathy Welly, entourée des légendes Vicky Edimo et Étienne Mbappé, a présenté les grandes lignes de cette 3ᵉ édition déjà annoncée sold out. Ensemble, ils ont dévoilé les temps forts de cette soirée exceptionnelle où se mêleront jazz, fusion afro, rythmes traditionnels et modernité.

Le public pourra notamment découvrir le jeune et prometteur groupe M. Malla, vibrer au son des mélodies envoûtantes de Georges Seba, et surtout savourer la prestation surprise d’Étienne Mbappé, qui montera lui-même sur scène pour un moment musical d’anthologie.

Au-delà d’un simple concert, SAWA JAZZ s’impose désormais comme un mouvement culturel majeur, célébrant l’excellence afro-jazz et l’ouverture artistique. Entre passion, virtuosité et convivialité, cette édition 2025 s’annonce comme une véritable ode à la créativité et au métissage des sons.

Le rendez-vous est pris : le SAWA JAZZ, c’est vendredi, et Paris s’apprête à vibrer.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp