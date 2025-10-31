Camer.be
SAWA JAZZ : une conférence de presse vibrante à Saint-Lazare avant le grand soir
FRANCE :: EVENEMENTS

FRANCE :: SAWA JAZZ : une conférence de presse vibrante à Saint-Lazare avant le grand soir

Très belle ambiance ce soir à Saint-Lazare, où les principaux acteurs du SAWA JAZZ ont donné rendez-vous à la presse, aux artistes et aux passionnés de culture pour une conférence de presse placée sous le signe du partage et de la mobilisation.
 
À quelques heures du grand concert prévu ce vendredi 31 octobre au Plessis-Robinson, l’énergie et l’enthousiasme étaient palpables.
Sous la modération dynamique d’Éric Christian Nya, la fondatrice Cathy Welly, entourée des légendes Vicky Edimo et Étienne Mbappé, a présenté les grandes lignes de cette 3ᵉ édition déjà annoncée sold out. Ensemble, ils ont dévoilé les temps forts de cette soirée exceptionnelle où se mêleront jazz, fusion afro, rythmes traditionnels et modernité.
 
Le public pourra notamment découvrir le jeune et prometteur groupe M. Malla, vibrer au son des mélodies envoûtantes de Georges Seba, et surtout savourer la prestation surprise d’Étienne Mbappé, qui montera lui-même sur scène pour un moment musical d’anthologie.
 
Au-delà d’un simple concert, SAWA JAZZ s’impose désormais comme un mouvement culturel majeur, célébrant l’excellence afro-jazz et l’ouverture artistique.
Entre passion, virtuosité et convivialité, cette édition 2025 s’annonce comme une véritable ode à la créativité et au métissage des sons.
Le rendez-vous est pris : le SAWA JAZZ, c’est vendredi, et Paris s’apprête à vibrer.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

SAWA JAZZ : une conférence de presse vibrante à Saint-Lazare avant le grand soir
GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse
La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur
Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception
Bilbao a vibré au rythme de l’Afrique : une 8ᵉ édition inoubliable de la Grande Nuit Africaine
Bilbao aux rythmes de l’Afrique : la ville vibre à la veille de la Grande Nuit Africaine
FESTAFRIC 2025 : Une soirée culturelle inoubliable sous le sceau de la souveraine Passy La Noblesse
La Nuit du Luxe Insolent : Le couple Sisso remet les pendules du glamour à l’heure !
Queen Michou : la lumière de FESTAFRIC à Bruxelles
AFROBIZ-UNIVERSAL AWARDS : 15 ans d’excellence, de reconnaissance et de lumière sur les talents de l
BAPEPA : Un nouveau souffle
Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:14
SAWA JAZZ : une conférence de presse vibrante à Saint-Lazare avant le grand soir

SAWA JAZZ : une conférence de presse vibrante à Saint-Lazare avant le grand soir
16:54
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès

Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
16:02
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun

Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
15:45
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale

L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
15:25
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun

Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo